ManCity verleiht Offensiv-Juwel an Girona

Carlo Steiner Redaktor Sport

Claudio Echeverri (20) schliesst sich per Leihe bis zum Saisonende Girona an. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte im Januar 2024 für knapp 17 Millionen Franken von River Plate zu Manchester City. Für den zehnfachen englischen Meister kam er seither aber nur dreimal zum Einsatz.

Er wurde jeweils für ein Kalenderjahr zu seinem Stammklub River Plate und dann zu Leverkusen verliehen. Nun will der argentinische U20-Nationalspieler in Spanien Spielpraxis sammeln.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen