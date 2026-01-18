DE
Bis zum Saisonende
ManCity verleiht Offensiv-Juwel an Girona

Manchester City verleiht den argentinischen Youngster Claudio Echeverri für ein halbes Jahr nach Spanien.
Publiziert: 16:13 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Claudio Echeverri wird von ManCity nach Girona verliehen.
Foto: IMAGO/News Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Claudio Echeverri (20) schliesst sich per Leihe bis zum Saisonende Girona an. Der offensive Mittelfeldspieler wechselte im Januar 2024 für knapp 17 Millionen Franken von River Plate zu Manchester City. Für den zehnfachen englischen Meister kam er seither aber nur dreimal zum Einsatz. 

Er wurde jeweils für ein Kalenderjahr zu seinem Stammklub River Plate und dann zu Leverkusen verliehen. Nun will der argentinische U20-Nationalspieler in Spanien Spielpraxis sammeln. 

