DE
FR
Abonnieren

Aus England ausgeliehen
Französischer Stürmer wechselt nach Frankfurt

Seit Mittwochabend ist fix: Arnaud Kalimuendo wechselt leihweise von Nottingham Forest zu Eintracht Frankfurt. In der Premier League hat sich der teure Sommer-Transfer nicht durchsetzen können.
Publiziert: vor 8 Minuten
Kommentieren
Arnaud Kalimuendo stösst leihweise zu Eintracht Frankfurt. Bei Nottingham Forest konnte der Franzose nur in der Europa League überzeugen.
Foto: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Schon länger zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an einer Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo (23), nun ist es amtlich: Die Hessen leihen den Stürmer von Nottingham Forest für den Rest der laufenden Saison aus. Das Engagement könnte auch länger dauern: Der Leihvertrag des Franzosen enthält eine Kaufoption.

Kalimuendo ist nach einer überzeugenden letzten Saison in der französischen Ligue 1 erst im Sommer für knapp 28 Millionen von Rennes zu Nottingham gewechselt, hat sich in der Premier League aber nicht durchsetzen können. In der englischen Top-Liga kam er nur zu neun Teileinsätzen und blieb ohne Torerfolg. Sein Potenzial konnte er aber in der Europa League andeuten, wo er in vier Spielen zweimal einnetzte.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Nottingham Forest
        Nottingham Forest