Seit Mittwochabend ist fix: Arnaud Kalimuendo wechselt leihweise von Nottingham Forest zu Eintracht Frankfurt. In der Premier League hat sich der teure Sommer-Transfer nicht durchsetzen können.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Schon länger zeigt Eintracht Frankfurt Interesse an einer Verpflichtung von Arnaud Kalimuendo (23), nun ist es amtlich: Die Hessen leihen den Stürmer von Nottingham Forest für den Rest der laufenden Saison aus. Das Engagement könnte auch länger dauern: Der Leihvertrag des Franzosen enthält eine Kaufoption.

Kalimuendo ist nach einer überzeugenden letzten Saison in der französischen Ligue 1 erst im Sommer für knapp 28 Millionen von Rennes zu Nottingham gewechselt, hat sich in der Premier League aber nicht durchsetzen können. In der englischen Top-Liga kam er nur zu neun Teileinsätzen und blieb ohne Torerfolg. Sein Potenzial konnte er aber in der Europa League andeuten, wo er in vier Spielen zweimal einnetzte.

