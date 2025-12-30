Vor zwei Jahren hat Stephan Andrist mit Blick über seine Märchen-Quote im Schweizer Amateurfussball gesprochen. Mittlerweile ist der Ex-Profi 38 – und hat kein bisschen nachgelassen.

Darum gehts In der 1. Liga bei Schötz hat Andrist eine sensationelle Quote

Der Ex-FCB-Profi ist ein Torphänomen – das sagt er dazu

Warum er Angebot von höheren Ligen abgelehnt hat Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Stephan Andrist ist ein Phänomen. Der Ex-Profi von Basel, Thun, Luzern und Aarau ist 38 Jahre alt und hört einfach nicht auf, Tore zu schiessen. 14 Treffer in 14 Spielen sind dem Stürmer für den FC Schötz in der 1. Liga im Herbst gelungen.

Das ist nicht bloss ein Ausreisser. 26 Tore in 26 Spielen hat Andrist in der letzten Saison erzielt. In der Saison davor waren es 44 Tore in 34 Spielen für Schötz, darunter 7 (!) Hattricks. Zwei Jahre nach der Blick-Story über seine Märchen-Quote lässt sich festhalten: Andrist hat einfach so weitergemacht.

«Die Leute glauben es immer noch nicht»

«Es kommen viele Leute in der 1. Liga schauen, wenn ich auf dem Platz stehe. Denn sie glauben immer noch nicht, dass ich in diesem Alter noch so viele Tore schiesse», sagt Andrist nun mit einem Lachen zu Blick.

Weitere prominente Namen in der 1. Liga Stephan Lichtsteiner (41) – Trainer Wettswil-Bonstetten Gilles Yapi Yapo (43, Elf) – Trainer Solothurn Maurizio Jacobacci (62, It) – Trainer Old Boys Jeff Saibene (57, Lux) – Trainer Servette U21 Mario Cantaluppi (51) – Trainer Winterthur U21 Daniel Tarone (50) – Trainer Dietikon François Marque (42, Fr) – Trainer Courtételle Jonathan Sabbatini (37, Uru) – Taverne Francisco (30) und Roberto (35) Rodriguez – Kosova Zürich Sandro Wieser (32, Lie) – Tuggen Sangoné Sarr (33, Sen) – Langenthal Granit Lekaj (35), Mergim Brahimi (33), Joël Kiassumbua (33), Mychell Chagas (36) – alle YF Juventus Reto Ziegler (39) – Co-Trainer Sion U21 Shkelzen Gashi (37) – Co-Trainer GC U21 Nzuzi Toko (35) – Co-Trainer YF Juventus Jean-Pierre Tcheutchoua (45, Kam) – Co-Trainer Chênois Milaim Rama (49) – Stürmertrainer Kosova Zürich Stephan Lichtsteiner (41) – Trainer Wettswil-Bonstetten Gilles Yapi Yapo (43, Elf) – Trainer Solothurn Maurizio Jacobacci (62, It) – Trainer Old Boys Jeff Saibene (57, Lux) – Trainer Servette U21 Mario Cantaluppi (51) – Trainer Winterthur U21 Daniel Tarone (50) – Trainer Dietikon François Marque (42, Fr) – Trainer Courtételle Jonathan Sabbatini (37, Uru) – Taverne Francisco (30) und Roberto (35) Rodriguez – Kosova Zürich Sandro Wieser (32, Lie) – Tuggen Sangoné Sarr (33, Sen) – Langenthal Granit Lekaj (35), Mergim Brahimi (33), Joël Kiassumbua (33), Mychell Chagas (36) – alle YF Juventus Reto Ziegler (39) – Co-Trainer Sion U21 Shkelzen Gashi (37) – Co-Trainer GC U21 Nzuzi Toko (35) – Co-Trainer YF Juventus Jean-Pierre Tcheutchoua (45, Kam) – Co-Trainer Chênois Milaim Rama (49) – Stürmertrainer Kosova Zürich Mehr

Was ist das Geheimnis des bald 40-Jährigen, der im Jahr 2007 in seiner Heimat Thun Profi geworden war und 2011 zum FCB wechselte? Massieren lasse er sich beim FC Schötz regelmässig.

Aber Kraftraum? Gibts nicht. Speziell aufs Essen schauen? Muss Andrist nicht. «Ich bin nicht einer, der richtig stark zunimmt. Vielleicht kommt das ja noch.» Kurz: Andrist macht nichts Besonderes, um den jungen Männern in der 1. Liga um die Ohren rennen zu können. Neben dem Platz arbeitet er zudem als Personal-Trainer für Fussballer bis ins junge Erwachsenenalter.

Klubrekord bei Schötz in 3,5 Jahren geknackt

Andrist sagt: «Klar, beim ersten Dienstagstraining nach einem Spiel brauche ich etwas länger, bis mein Motor wieder angelaufen ist. Aber knochenmässig spüre ich nichts.»

Seine Torquote ist so gut, dass auch höherklassige Klubs mehr als die Ohren spitzen. Vor zwei Jahren hätte Andrist in die Promotion League wechseln können. «Ich habe es mir schon sehr gut überlegt, aber der Aufwand wäre wieder riesig gewesen und man ist schweizweit unterwegs.»

So bevorzugt er es, in der Fussballprovinz bei Schötz Tor um Tor zu schiessen. Und den klubinternen Rekord einzutüten. Er hat beim Erstligisten das einstige Klub-Urgestein Michael Koch (39) bei der Anzahl Toren eingeholt. Die Quote in dreieinhalb Jahren bei Schötz? 102 Tore in 104 Pflichtspielen.

Fussball live auf RED+ RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. Mehr Infos unter red.sport.