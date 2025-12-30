DE
102 Tore in 104 Spielen
Ex-Profi Andrist (38) schiesst immer noch die 1. Liga kurz und klein

Vor zwei Jahren hat Stephan Andrist mit Blick über seine Märchen-Quote im Schweizer Amateurfussball gesprochen. Mittlerweile ist der Ex-Profi 38 – und hat kein bisschen nachgelassen.
Publiziert: vor 47 Minuten
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Blickt auf eine vielseitige Karriere zurück: Stephan Andrist im Schötz-Trikot. (Archivbild 2024).
Darum gehts

  • In der 1. Liga bei Schötz hat Andrist eine sensationelle Quote
  • Der Ex-FCB-Profi ist ein Torphänomen – das sagt er dazu
  • Warum er Angebot von höheren Ligen abgelehnt hat
Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Stephan Andrist ist ein Phänomen. Der Ex-Profi von Basel, Thun, Luzern und Aarau ist 38 Jahre alt und hört einfach nicht auf, Tore zu schiessen. 14 Treffer in 14 Spielen sind dem Stürmer für den FC Schötz in der 1. Liga im Herbst gelungen.

Das ist nicht bloss ein Ausreisser. 26 Tore in 26 Spielen hat Andrist in der letzten Saison erzielt. In der Saison davor waren es 44 Tore in 34 Spielen für Schötz, darunter 7 (!) Hattricks. Zwei Jahre nach der Blick-Story über seine Märchen-Quote lässt sich festhalten: Andrist hat einfach so weitergemacht.

«Die Leute glauben es immer noch nicht»

«Es kommen viele Leute in der 1. Liga schauen, wenn ich auf dem Platz stehe. Denn sie glauben immer noch nicht, dass ich in diesem Alter noch so viele Tore schiesse», sagt Andrist nun mit einem Lachen zu Blick.

Weitere prominente Namen in der 1. Liga

Stephan Lichtsteiner (41) – Trainer Wettswil-Bonstetten

Gilles Yapi Yapo (43, Elf) – Trainer Solothurn

Maurizio Jacobacci (62, It) – Trainer Old Boys

Jeff Saibene (57, Lux) – Trainer Servette U21

Mario Cantaluppi (51) – Trainer Winterthur U21

Daniel Tarone (50) – Trainer Dietikon

François Marque (42, Fr) – Trainer Courtételle

Jonathan Sabbatini (37, Uru) – Taverne

Francisco (30) und Roberto (35) Rodriguez – Kosova Zürich

Sandro Wieser (32, Lie) – Tuggen

Sangoné Sarr (33, Sen) – Langenthal

Granit Lekaj (35), Mergim Brahimi (33), Joël Kiassumbua (33), Mychell Chagas (36) – alle YF Juventus

Reto Ziegler (39) – Co-Trainer Sion U21

Shkelzen Gashi (37) – Co-Trainer GC U21

Nzuzi Toko (35) – Co-Trainer YF Juventus

Jean-Pierre Tcheutchoua (45, Kam) – Co-Trainer Chênois

Milaim Rama (49) – Stürmertrainer Kosova Zürich

Was ist das Geheimnis des bald 40-Jährigen, der im Jahr 2007 in seiner Heimat Thun Profi geworden war und 2011 zum FCB wechselte? Massieren lasse er sich beim FC Schötz regelmässig.

Aber Kraftraum? Gibts nicht. Speziell aufs Essen schauen? Muss Andrist nicht. «Ich bin nicht einer, der richtig stark zunimmt. Vielleicht kommt das ja noch.» Kurz: Andrist macht nichts Besonderes, um den jungen Männern in der 1. Liga um die Ohren rennen zu können. Neben dem Platz arbeitet er zudem als Personal-Trainer für Fussballer bis ins junge Erwachsenenalter.

Klubrekord bei Schötz in 3,5 Jahren geknackt

Andrist sagt: «Klar, beim ersten Dienstagstraining nach einem Spiel brauche ich etwas länger, bis mein Motor wieder angelaufen ist. Aber knochenmässig spüre ich nichts.»

Seine Torquote ist so gut, dass auch höherklassige Klubs mehr als die Ohren spitzen. Vor zwei Jahren hätte Andrist in die Promotion League wechseln können. «Ich habe es mir schon sehr gut überlegt, aber der Aufwand wäre wieder riesig gewesen und man ist schweizweit unterwegs.»

So bevorzugt er es, in der Fussballprovinz bei Schötz Tor um Tor zu schiessen. Und den klubinternen Rekord einzutüten. Er hat beim Erstligisten das einstige Klub-Urgestein Michael Koch (39) bei der Anzahl Toren eingeholt. Die Quote in dreieinhalb Jahren bei Schötz? 102 Tore in 104 Pflichtspielen.

Fussball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an. 

Mehr Infos unter red.sport.
1. Liga Classic 25/26 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC
Servette FC
14
23
30
2
FC Monthey
FC Monthey
15
11
29
3
FC Amical Saint-Prex
FC Amical Saint-Prex
15
16
28
4
FC Prishtina Bern
FC Prishtina Bern
15
6
27
5
CS Chenois
CS Chenois
15
6
25
6
FC Portalban/Gletterens
FC Portalban/Gletterens
15
1
24
7
Lancy FC
Lancy FC
15
-3
23
8
Stade Payerne
Stade Payerne
15
0
21
9
FC Naters
FC Naters
14
6
20
10
FC Echallens Region
FC Echallens Region
14
0
19
11
FC Martigny Sports
FC Martigny Sports
15
-7
17
12
FC Sion U21
FC Sion U21
15
-4
16
13
FC Coffrane
FC Coffrane
13
-8
13
14
FC Meyrin
FC Meyrin
15
-15
12
15
FC La Chaux De Fonds
FC La Chaux De Fonds
14
-15
10
16
FC La Sarraz-Eclepens
FC La Sarraz-Eclepens
15
-17
8
Aufstiegsspiele
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Grasshopper Club Zurich II
Grasshopper Club Zurich II
15
25
36
2
SV Muttenz
SV Muttenz
15
12
28
3
FC Langenthal
FC Langenthal
15
9
25
4
FC Courtetelle
FC Courtetelle
15
4
25
5
FC Concordia Basel
FC Concordia Basel
15
15
24
6
FC Besa Biel/Bienne
FC Besa Biel/Bienne
15
-8
22
7
FC Wohlen
FC Wohlen
15
-2
21
8
FC Solothurn
FC Solothurn
15
-1
20
9
FC Münsingen
FC Münsingen
15
0
19
10
SR Delemont
SR Delemont
14
-1
18
11
FC Black Stars
FC Black Stars
15
-6
18
12
Zug 94
Zug 94
15
-6
18
13
FC Schötz
FC Schötz
15
-11
18
14
FC Bassecourt
FC Bassecourt
15
0
17
15
SC Buochs
SC Buochs
14
-8
13
16
BSC Old Boys
BSC Old Boys
15
-22
11
Aufstiegsspiele
Abstieg
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Juventus Zürich
Juventus Zürich
15
31
40
2
AC Taverne
AC Taverne
15
12
32
3
FC Tuggen
FC Tuggen
15
10
30
4
FC Wettswil-Bonstetten
FC Wettswil-Bonstetten
15
15
27
5
FC Baden
FC Baden
15
12
26
6
FC Freienbach
FC Freienbach
15
9
26
7
FC Dietikon
FC Dietikon
15
7
25
8
FC Collina D Oro
FC Collina D Oro
15
7
22
9
FC Kosova Zürich
FC Kosova Zürich
15
0
21
10
FC Winterthur II
FC Winterthur II
15
0
20
11
Usv Eschen-Mauren
Usv Eschen-Mauren
15
-5
16
12
St. Gallen II
St. Gallen II
15
-17
13
13
FC Mendrisio
FC Mendrisio
15
-8
12
14
SV Hongg
SV Hongg
15
-14
11
15
FC Widnau
FC Widnau
15
-24
9
16
SV Schaffhausen
SV Schaffhausen
15
-35
3
Aufstiegsspiele
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
FC Aarau
FC Basel
FC Basel
FC Luzern
FC Luzern
FC Thun
FC Thun
