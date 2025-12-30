Darum gehts
- In der 1. Liga bei Schötz hat Andrist eine sensationelle Quote
- Der Ex-FCB-Profi ist ein Torphänomen – das sagt er dazu
- Warum er Angebot von höheren Ligen abgelehnt hat
Stephan Andrist ist ein Phänomen. Der Ex-Profi von Basel, Thun, Luzern und Aarau ist 38 Jahre alt und hört einfach nicht auf, Tore zu schiessen. 14 Treffer in 14 Spielen sind dem Stürmer für den FC Schötz in der 1. Liga im Herbst gelungen.
Das ist nicht bloss ein Ausreisser. 26 Tore in 26 Spielen hat Andrist in der letzten Saison erzielt. In der Saison davor waren es 44 Tore in 34 Spielen für Schötz, darunter 7 (!) Hattricks. Zwei Jahre nach der Blick-Story über seine Märchen-Quote lässt sich festhalten: Andrist hat einfach so weitergemacht.
«Die Leute glauben es immer noch nicht»
«Es kommen viele Leute in der 1. Liga schauen, wenn ich auf dem Platz stehe. Denn sie glauben immer noch nicht, dass ich in diesem Alter noch so viele Tore schiesse», sagt Andrist nun mit einem Lachen zu Blick.
Stephan Lichtsteiner (41) – Trainer Wettswil-Bonstetten
Gilles Yapi Yapo (43, Elf) – Trainer Solothurn
Maurizio Jacobacci (62, It) – Trainer Old Boys
Jeff Saibene (57, Lux) – Trainer Servette U21
Mario Cantaluppi (51) – Trainer Winterthur U21
Daniel Tarone (50) – Trainer Dietikon
François Marque (42, Fr) – Trainer Courtételle
Jonathan Sabbatini (37, Uru) – Taverne
Francisco (30) und Roberto (35) Rodriguez – Kosova Zürich
Sandro Wieser (32, Lie) – Tuggen
Sangoné Sarr (33, Sen) – Langenthal
Granit Lekaj (35), Mergim Brahimi (33), Joël Kiassumbua (33), Mychell Chagas (36) – alle YF Juventus
Reto Ziegler (39) – Co-Trainer Sion U21
Shkelzen Gashi (37) – Co-Trainer GC U21
Nzuzi Toko (35) – Co-Trainer YF Juventus
Jean-Pierre Tcheutchoua (45, Kam) – Co-Trainer Chênois
Milaim Rama (49) – Stürmertrainer Kosova Zürich
Stephan Lichtsteiner (41) – Trainer Wettswil-Bonstetten
Gilles Yapi Yapo (43, Elf) – Trainer Solothurn
Maurizio Jacobacci (62, It) – Trainer Old Boys
Jeff Saibene (57, Lux) – Trainer Servette U21
Mario Cantaluppi (51) – Trainer Winterthur U21
Daniel Tarone (50) – Trainer Dietikon
François Marque (42, Fr) – Trainer Courtételle
Jonathan Sabbatini (37, Uru) – Taverne
Francisco (30) und Roberto (35) Rodriguez – Kosova Zürich
Sandro Wieser (32, Lie) – Tuggen
Sangoné Sarr (33, Sen) – Langenthal
Granit Lekaj (35), Mergim Brahimi (33), Joël Kiassumbua (33), Mychell Chagas (36) – alle YF Juventus
Reto Ziegler (39) – Co-Trainer Sion U21
Shkelzen Gashi (37) – Co-Trainer GC U21
Nzuzi Toko (35) – Co-Trainer YF Juventus
Jean-Pierre Tcheutchoua (45, Kam) – Co-Trainer Chênois
Milaim Rama (49) – Stürmertrainer Kosova Zürich
Was ist das Geheimnis des bald 40-Jährigen, der im Jahr 2007 in seiner Heimat Thun Profi geworden war und 2011 zum FCB wechselte? Massieren lasse er sich beim FC Schötz regelmässig.
Aber Kraftraum? Gibts nicht. Speziell aufs Essen schauen? Muss Andrist nicht. «Ich bin nicht einer, der richtig stark zunimmt. Vielleicht kommt das ja noch.» Kurz: Andrist macht nichts Besonderes, um den jungen Männern in der 1. Liga um die Ohren rennen zu können. Neben dem Platz arbeitet er zudem als Personal-Trainer für Fussballer bis ins junge Erwachsenenalter.
Klubrekord bei Schötz in 3,5 Jahren geknackt
Andrist sagt: «Klar, beim ersten Dienstagstraining nach einem Spiel brauche ich etwas länger, bis mein Motor wieder angelaufen ist. Aber knochenmässig spüre ich nichts.»
Seine Torquote ist so gut, dass auch höherklassige Klubs mehr als die Ohren spitzen. Vor zwei Jahren hätte Andrist in die Promotion League wechseln können. «Ich habe es mir schon sehr gut überlegt, aber der Aufwand wäre wieder riesig gewesen und man ist schweizweit unterwegs.»
So bevorzugt er es, in der Fussballprovinz bei Schötz Tor um Tor zu schiessen. Und den klubinternen Rekord einzutüten. Er hat beim Erstligisten das einstige Klub-Urgestein Michael Koch (39) bei der Anzahl Toren eingeholt. Die Quote in dreieinhalb Jahren bei Schötz? 102 Tore in 104 Pflichtspielen.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der Hoval Promotion League und 1. Liga Classic sowie von weiteren Partien aus den Schweizer Amateur- und Jugendligen im live und re-live an.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Servette FC
14
23
30
2
FC Monthey
15
11
29
3
FC Amical Saint-Prex
15
16
28
4
FC Prishtina Bern
15
6
27
5
CS Chenois
15
6
25
6
FC Portalban/Gletterens
15
1
24
7
Lancy FC
15
-3
23
8
Stade Payerne
15
0
21
9
FC Naters
14
6
20
10
FC Echallens Region
14
0
19
11
FC Martigny Sports
15
-7
17
12
FC Sion U21
15
-4
16
13
FC Coffrane
13
-8
13
14
FC Meyrin
15
-15
12
15
FC La Chaux De Fonds
14
-15
10
16
FC La Sarraz-Eclepens
15
-17
8
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Grasshopper Club Zurich II
15
25
36
2
SV Muttenz
15
12
28
3
FC Langenthal
15
9
25
4
FC Courtetelle
15
4
25
5
FC Concordia Basel
15
15
24
6
FC Besa Biel/Bienne
15
-8
22
7
FC Wohlen
15
-2
21
8
FC Solothurn
15
-1
20
9
FC Münsingen
15
0
19
10
SR Delemont
14
-1
18
11
FC Black Stars
15
-6
18
12
Zug 94
15
-6
18
13
FC Schötz
15
-11
18
14
FC Bassecourt
15
0
17
15
SC Buochs
14
-8
13
16
BSC Old Boys
15
-22
11
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Juventus Zürich
15
31
40
2
AC Taverne
15
12
32
3
FC Tuggen
15
10
30
4
FC Wettswil-Bonstetten
15
15
27
5
FC Baden
15
12
26
6
FC Freienbach
15
9
26
7
FC Dietikon
15
7
25
8
FC Collina D Oro
15
7
22
9
FC Kosova Zürich
15
0
21
10
FC Winterthur II
15
0
20
11
Usv Eschen-Mauren
15
-5
16
12
St. Gallen II
15
-17
13
13
FC Mendrisio
15
-8
12
14
SV Hongg
15
-14
11
15
FC Widnau
15
-24
9
16
SV Schaffhausen
15
-35
3