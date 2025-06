Julie Derron erreicht bei der T100 World Tour in Vancouver den zweiten Platz. Die Schweizer Triathletin holt auf der Laufstrecke stark auf, kann aber den Rückstand auf die Siegerin Taylor Knibb nicht ganz aufholen. Derron führt nun die Gesamtwertung an.

Julie Derron (rechts) wird im Triathlon von Vancouver Zweite. Foto: MOHAMMED BADRA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Julie Derron schafft es bei der dritten Station der T100 World Tour zum zweiten Mal auf das Podest. Die Olympia-Zweite von Paris 2024 wird in Vancouver Zweite hinter der Amerikanerin Taylor Knibb.

Derron rollt das Feld in Kanada von hinten auf. Nach dem Schwimmen wechselt die Zürcherin als Neunte aufs Rad, wo sie weitere dreieinhalb Minuten auf Knibb einbüsst. Auf der Laufstrecke ist Derron dann klar die Schnellste.

Führung in der Gesamtwertung

Einzig die Deutsche Daniela Kleiser ist zu Fuss weniger als zweieinhalb Minuten langsamer. Auf die Siegerin macht Derron noch mehr als dreieinhalb Minuten gut. Dennoch trennen sie am Ende immer noch mehr als zwei Minuten vom zweiten Sieg.

Beim Saisonauftakt Anfang April in Singapur hat sich Derron noch mit Platz 12 begnügen müssen. Nun führt sie die Gesamtwertung dank des Sieges in San Francisco und dem 2. Platz in Vancouver nach drei von acht Stationen an.