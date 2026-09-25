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WM-Leader ist raus
Antonelli touchiert in Baku die Mauer

WM-Leader Kimi Antonelli muss das Qualifying bereits im Q2 verlassen. Der Italiener lenkt zu früh in eine Kurve ein und touchiert die Wand.
Publiziert: vor 36 Minuten
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