Nicolas Horni Sportredaktor

Nach dem GP von Mexiko trennen Max Verstappen (27) und Lando Norris (24) nur noch 47 Punkte in der WM-Wertung. Aber nicht nur dort kommen sich der Niederländer und der Brite immer näher. Wie schon in Austin wirds in Mexiko in zwei Kurven richtig eng – zu eng! Max Verstappen holt sich nach den zwei hitzigen Duellen gleich zweimal eine 10-Sekunden-Strafe – und auch viel Kritik seines Konkurrenten ab.

«Der Typ ist gefährlich», schimpft Norris noch während des Rennens über Funk. «Ich bin sicher, er weiss selbst, dass es heute wahrscheinlich ein bisschen über dem Limit war», meint der McLaren-Pilot dann nach dem Rennen. Überrascht von der harten Gangart sei der Brite nicht gewesen, und er erwarte diese auch in zukünftigen Rennen wieder. «Sein einziger Job ist es, mich zu schlagen. Dafür wird er sich auch selbst opfern, wie er es heute getan hat», so Norris weiter.

«Problem ist, dass wir zu langsam sind»

Verstappen selbst dürfte sich über die Strafen selbstverständlich nur bedingt gefreut haben, auf Kritik an den Stewards will er sich aber nicht einlassen. «20 Sekunden sind ehrlich gesagt eine Menge. Aber ich werde nicht darüber weinen, meine Meinung werde ich dazu aber auch nicht teilen», hält sich der Niederländer derweil bedeckt. Stattdessen übt er Kritik an seinem Auto. «Das Problem ist, dass wir zu langsam sind, und deshalb lande ich überhaupt auf solchen Positionen. Das ist mein Problem.»

Deutlicher wird derweil Red-Bull-Berater Helmut Marko nach dem Rennen bei ORF: «Max ist ein harter Fahrer, und ich glaube, da wollte man auch ein gewisses Exempel statuieren.» Die Strafe sei sehr hart ausgefallen und eine Reaktion auf die Vorfälle, die bereits in Austin stattgefunden hatten. Marko gesteht aber gleichwohl ein: «Die Strafe ist bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich berechtigt. Aber zweimal zehn Sekunden waren sicher das Maximum – oder mehr als das Maximum, das notwendig war.»

Apropos Maximum: Daran werden Lando Norris und Max Verstappen wohl auch in den letzten vier Rennen dieser Formel-1-Saison noch kratzen. 47 Punkte trennen die beiden, 124 Punkte sind maximal noch zu holen. Und beide Fahrer sind offensichtlich äusserst heiss auf den WM-Titel.