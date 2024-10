Die Sauber-Stimmen

Valtteri Bottas: «Ich glaube, wir haben heute das Maximum aus unserer Leistung herausgeholt, auch wenn das Endergebnis nicht so stark war, wie ich gehofft hatte. Unser Tempo lag auf der Höhe einiger unserer engsten Konkurrenten, was uns für die nächsten Runden zuversichtlich stimmt. Jetzt müssen wir uns auf das nächste Upgrade konzentrieren, das hoffentlich bald eintrifft.»

Guanyu Zhou: «Unser Rennen heute war eine ziemliche Herausforderung. Schon früh überhitzten die Bremsen. Das ist definitiv etwas, dem wir auf den Grund gehen müssen, um die Ursache des Problems zu verstehen. Trotz allem blieben wir konkurrenzfähig. Das war vor ein paar Rennen noch nicht möglich und ist darum ermutigend.»

Alessandro Alunni Bravi (Teamvertreter): «Wir haben uns leicht verbessert, was die Pace angeht, und wir sahen heute besser aus, auch wenn das Rennen, wenn man nur die Positionen betrachtet, ähnlich verlief wie die vorherigen. Wir haben diesen Schritt nach vorne auf der Strecke gesehen, denn wir waren viel näher an unseren Konkurrenten dran. Neben der Verbesserung der Pace waren wir auch mit den Boxenstopps zufrieden, denn beide waren gut. Wir brauchen die nächsten Upgrades, die das Team in Hinwil unermüdlich produziert, um die zusätzliche Pace zu finden, die wir brauchen, um einen weiteren Schritt nach vorne machen zu können.»