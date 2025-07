Helmut Marko bestätigt Verstappen-Verbleib bei Red Bull

1/2 Ein baldiger Abschied von Red Bull ist vom Tisch: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. Foto: OLIVIER MATTHYS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Helmut Marko (82) hat bestätigt, was Blick bereits am Wochenende verkündet hat: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (27) wird auch im kommenden Jahr für den Red Bull-Rennstall an den Start gehen. «Ja, ich kann bestätigen, dass Max Verstappen 2026 für Red Bull fährt», sagte Marko beim Sender RTL und der Plattform sport.de.

Marko sah sich dazu bewegt, den Verbleib zu bestätigen, da zuvor die holländische Tageszeitung «De Telegraaf» berichtet hatte, dass ein Abschied nach dieser Saison für den 27-Jährigen kein Thema mehr sei. Damit wäre auch ein schneller Wechsel zum Werksteam von Mercedes, über den seit Monaten heiss spekuliert wird, vom Tisch.

Der vierfache Weltmeister besitzt bei Red Bull zwar noch einen gültigen Vertrag bis Ende 2028, ist mit der aktuellen sportlichen Situation aber unzufrieden. Er hat den Anschluss an die Spitze mit den McLaren-Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris verloren. Zudem wurde immer wieder über mögliche Ausstiegsklauseln berichtet. Laut «De Telegraaf» hätte es eine Klausel gegeben, die nun aber abgelaufen ist.