Aufgrund eines Jubiläums fährt Ferrari in Miami mit blau-weissen Akzenten auf dem Auto. Den Fans der Scuderia gefällt die neue Sonderlackierung gar nicht. Und auch Sauber tritt in neuem Look auf.

Beim Formel-1-GP von Miami geht Ferrari mit einer ungewohnten Farbe an den Start. Statt im ganz roten Boliden drehen Charles Leclerc (27, acht GP-Siege) und Lewis Hamilton (40, 105 GP-Siege) ihre Runden um das Hard Rock Stadium der Miami Dolphins mit blauen Akzenten auf dem Heck und dem Frontflügel.

Mit der Sonderlackierung feiert Ferrari das einjährige Bestehen der Partnerschaft mit Titelsponsor HP. Die US-amerikanische Elektrofirma sponsert das traditionsreiche F1-Team seit dem Miami Grand Prix vom vergangenen Jahr.

Fans wüten auf Instagram

«Alles begann vor einem Jahr beim Grossen Preis von Miami, und seitdem haben wir gesehen, wie sehr unsere beiden Unternehmen übereinstimmen. Diese Reise feiern wir mit einer kühnen neuen asymmetrischen Lackierung», wird Ferrari-CEO Benedetto Vigna (56) zitiert.

Während sich der Chef über die neue Lackierung freut, kommt sie bei den Anhängern der Scuderia nicht gut an. Die zwei ersten Instagram-Posts zur neuen Farbe kommentieren gut 24’000 User. «Das ist wie Ananas auf der Pizza», schreibt einer. Und ein anderer: «Der HP-Drucker hat keine Tinte mehr.»

1964 ganz in Blau-Weiss

Schon vergangenes Jahr setzte Ferrari beim GP von Miami auf blaue Akzente. Damals waren es aber noch hellblaue Streifen an den Seiten des Boliden. Ausserdem trugen die Fahrer knallblaue Rennanzüge und Helme. Auch dieses Jahr werden Leclerc und Hamilton einen blauen Renndress tragen.

Einige Ferrari-Fans hatten auf einen ganz blau-weissen Boliden gehofft. 1964 fuhr das italienische Team tatsächlich einige Rennen lang in diesen Farben, bis ein Streit zwischen Teamchef Enzo Ferrari und dem italienischen Automobilverband zur Umlackierung des legendären Ferrari 158 führte.

Ob der umstrittene Bolide beim GP von Miami Glück bringt? Auf der Strecke im Süden der USA konnte Ferrari noch nie gewinnen, in dieser Saison war ein dritter Rang von Leclerc bisher das höchste der Gefühle. Neuzugang Hamilton wartet immer noch auf seinen ersten Podestplatz in Rot. Oder jetzt eben in Blau-Weiss.

Neues Sauber-Muster und pinke Racing Bulls

Übrigens: Auch Sauber wird in Miami in frischem Look auftreten. Die Hinwiler bleiben zwar bei ihrer giftgrün-schwarzen Farbgebung, passen jedoch das Muster an.

Noch schriller machens die Racing Bulls: Das Red-Bull-Farmteam setzt in Miami auf ein knallpinkes Design. Inspiriert ist die frische Lackierung von der neuen Red Bull Summer Edition White Peach.