So macht sich Sauber nur lächerlich

Das sagt Kick-Sauber

Alessandro Alunni Bravi, Team-Repräsentant: «Heute erlebten wir ein enttäuschendes Sprint-Qualifying, das uns an das Ende der Startaufstellung zurückwirft. Wir müssen verstehen, warum wir nicht in der Lage waren, den positiven Trend fortzusetzen, der letztes Wochenende in Barcelona begann. Auf einer Strecke wie Spielberg mit kurzen Rundenzeiten darf man sich keinen Fehler erlauben, und wir haben gesehen, dass besonders der letzte Sektor entscheidend ist. Heute hat uns etwas gefehlt.»

Valtteri Bottas (18.): «Ich hatte zwei saubere Runden, und obwohl die zweite wegen der Streckenbegrenzung gestrichen wurde, hätte das keinen grossen Unterschied gemacht, denn sie war nur zwei Hundertstelsekunden schneller. Leider fehlt uns noch immer die Pace für eine einzelne Runde. Der morgige Sprint wird ein harter Job, wenn man von ganz hinten startet, vor allem in einem kurzen Rennen ohne Boxenstopps, aber wir haben danach immer noch die Chance, die Abstimmung zu ändern. Wir werden uns voll und ganz darauf konzentrieren, die gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen und unsere Leistung im morgigen Hauptqualifying und am Sonntag zu verbessern.»

Guanyu Zhou (20.): «Während wir das Training am Morgen genutzt haben, um einige Informationen und Daten zu sammeln, war das heutige Sprint-Qualifying für mich ziemlich chaotisch. Ich hatte nur zwei Runden: In der ersten kam ich weit ins Kiesbett und in der zweiten hatte ich mit viel Verkehr zu kämpfen. Das machte es schwierig, eine gute Zeit zu fahren, denn die Reifen waren schon nach dem ersten Versuch hinüber. Mit Blick auf morgen denke ich jedoch, dass wir mehr Pace haben sollten und stärker sein werden als heute – unser Fokus liegt jetzt auf dem eigentlichen Qualifying.»