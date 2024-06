Spielberg erlebt nach Shanghai und Miami am Samstag um 12 Uhr (TV live) das dritte von sechs Sprintrennen. Man sollte Sauber nicht an das letzte Jahr in der Steiermark erinnern: 19. Zhou. 20. Bottas. Auch im Rennen gabs nix.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/7 Guanyu Zhou war 2024 in den Sprints bislang deutlich stärker als Teamkollege Valtteri Bottas.

Roger Benoit Formel-1-Experte

In China überraschte Lokalheld Zhou (25) mit einem 9. Platz – sechs Sekunden hinter Russell im Mercedes. Die Sprints gehen jeweils über rund 100 Kilometer, Und auch in Miami war Zhou als Elfter klar stärker als der Finne. Da holten von den «Hinterbänklern» gleich drei Extra-Punkte: 4. Ricciardo, 7. Hülkenberg, 8. Tsunoda.

«Vertrauen wieder da!»

Sauber hat also hier in Spielberg gleich zwei Chancen zu punkten. Nach 18 Nullern in Serie, wenn man die Sprints dazu zählt! Team-Repräsentant Alunni Bravi, der das Schlusslicht als «Ende des Mittelfeldes» beschönigt, überraschte vor Österreich wieder mit einer seltsamen Aussage: «Obwohl wir in Barcelona keine Punkte holten, verlassen wir Spanien mit einem wiedergefundenen Vertrauen.» Frage: War dieses in Hinwil je verloren gegangen?

Sprint-König Verstappen

Die bisherigen Sprints 2024 gingen zweimal an Verstappen (total neun). In China siegte er vor Hamilton und Pérez. In Miami vor Leclerc und Pérez.

Der Mexikaner, für zwei weitere Jahre als Red-Bull-Pilot bestätigt (was einige Ex-Weltmeister wie Jones, Hill, Rosberg oder Villeneuve stark kritisierten), ist im Tief. Zwei achte Plätze und zwei Ausfälle in den letzten vier Rennen.

Pérez: 11, 11, 111, 1111

In Barcelona schrieb er wenigstens «Statistik-Geschichte»: Der Fahrer mit der Nummer 11 startete im 1111. Rennen der Formel 1 als 11. – und hat jetzt 111 WM-Punkte.