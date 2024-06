Verstappen: «Bin froh, dass es wieder eng ist!»

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Max Verstappen jubelt weiter – aber die Konkurrenz ist näher dran als auch schon.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Eingebettet zwischen den Bergen, begleitet von Sonne und Regen: Der 4,316 km lange Red Bull-Ring mit nur zehn Kurven bietet den bis zu 100'000 Zuschauern immer viel Action, harte Duelle und Karambolagen.

Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren

Und wenn am Samstag um 16 Uhr (live suf SRF und im Blick-Liveticker) die Pole-Jagd für den elften Grand Prix beginnt, machen sich vier Teams Hoffnungen auf die Pole-Position. Es sind jene vier Teams, die sich in den letzten vier Rennen den besten Startplatz teilten.

In Imola lag Verstappen zum siebten Mal in Serie mit dem Red Bull-Honda vorne. In Monaco feierte dann Leclerc mit dem Ferrari. In Montreal schockte Russell mit der Pole-Position im Mercedes die Experten. Und am letzten Samstag explodierte bei McLaren-Mercedes in Barcelona nicht nur die Küche im Motorhome, sondern auch Norris mit dem besten Startplatz.

Max liebt heisse Duelle

Das freut auch den vierfachen Spielberg-Sieger Verstappen: «Es ist doch gut für unseren Sport, wenn etwas Abwechslung ins Spiel kommt. Natürlich gewinne ich sehr gerne, aber ebenso wichtig sind für die Zuschauer auch die engen Kämpfe an der Spitze!»

Dann gibt der sportliche Holländer, hier in Spielberg erneut von 35'000 Fans (Orange Army) unterstützt, offen zu: «2023 war es mir ab und zu auch mal langweilig, wenn man da vorne einsam herumfährt.»

Bearman nutzte Chance

Wer also holt diesmal die Pole-Position für das Hauptrennen? Nettes Detail: Der letzte McLaren-Fahrer, der vor Norris in Spanien von ganz vorne startete, war ein gewisser Kimi Räikkönen am 8. Mai 2005. Es ist der Geburtstag von Oliver Bearman (19), der 2025 für Haas-Ferrari fahren wird.

Der Brite ist mit nur einem Formel-1-Rennen (als er in Jeddah den kranken Sainz mit einem 7. Platz im Ferrari ersetzte) weiter auf dem 13. Platz der WM.

Bottas: Zwei Österreich-Siege

Von diesen sechs Punkten träumen beide Sauber-Piloten. Vor allem der weiter punktelose Valtteri Bottas (34), der hier in der Steiermark zweimal siegte (2017, 2020) und dreimal auf der Pole stand: 2017, 2018, 2020. Ja, die guten alten Mercedes-Zeiten.

Die Total-Bilanz des Finnen nach 233 Rennen: 10 Siege, 20 Pole-Positions und dazu 67 Podestplätze.