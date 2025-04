Das gab es in der Formel 1 noch nie: Nach vier Rennen (und einem Sprint) ist es vorne und ganz hinten spannend. An der Spitze liegt Norris vor Jeddah noch drei Punkte vor Piastri und nur acht vor Verstappen.

1/8 Max Verstappen tauscht sich mit Carlos Sainz (l.) und Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto aus. Foto: Lukas Gorys

Darum gehts Sauber kämpft gegen das Schlusslicht, Red Bull hofft auf Verbesserung

Neuer Sauber-Chef Wheatley versucht, das Team zu motivieren

Ferrari bleibt podestlos, Hamilton gewinnt ersten Sprint-Sieg im 19. Anlauf

Roger Benoit Formel-1-Experte

Im Kampf gegen das Schlusslicht hat Sauber mit sechs Punkten gleich viel wie Alpine. Racing Bulls grüsst mit sieben und Aston Martin mit zehn (alle von Stroll). Da kann es schon am Sonntag (TV live, ORF 1, ab 19 Uhr MEZ) wieder einen grossen Umsturz geben.

Die Jammerei ist lästig

Im ersten Training am Freitag ab 15.30 Uhr (TV live, ORF 1) wird es auf dem schnellsten und gefährlichsten Strassenkurs am Roten Meer zur Sache gehen. Die schnellen Kurven sollen, so Vierfach-Weltmeister Max Verstappen (27), dem RB21 besser liegen als zum Beispiel Bahrain.

Die Formel-1-Fans können nur hoffen, dass Red Bull beim fünften WM-Lauf wieder besser unterwegs ist. Sonst beginnt die Jammerei des Fahrers und seinem Umfeld von vorne. Und das Gerücht, dass der Holländer das Team verlässt, bekommt neue Nahrung. Was langsam zum fast täglichen Ärgernis für alle wird.

Wann reagiert Wheatley?

Im Tal des Elends versucht sich der neue Sauber-Chef Jonathan Wheatley (57) langsam ein Bild von seiner Mannschaft zu machen. Noch versucht er, das Team zu streicheln und die Motivation in allen Abteilungen zu loben.

Doch der Brite weiss, ohne gutes Auto versanden die (noch) schönen Worte im Sand. Vor einem Jahr belegten die überrundeten Bottas und Zhou in Saudi-Arabien (nach einer bereits schlechten Qualifikation) die beiden letzten Plätze. Weil Stroll und Gasly sehr schnell ausgeschieden sind!

Endlich Podest für Ferrari?

Bei Ferrari versucht Chef Vasseur weiter, die Moral im Team hochzuhalten. Doch die bisher podestlose Saison hat dem Team vor allem in Italien bereits heftige Kritik eingebracht.

«Wir sind auf dem richtigen Weg», sagt Vasseur seit dem Saisonstart in Australien. Der bisherige Höhepunkt: der erste Sprint-Sieg von Hamilton und Ferrari im 19. Anlauf in China dieses noch neuen Wettbewerbs. Nun, der zweite Sprint steigt am 4. Mai in Miami.