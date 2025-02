Umstrittene Aktion Ferrari-Fan fällt Baum für bessere Sicht auf F1-Strecke

An der Ferrari-Teststrecke in Fiorano verschafft sich ein Fan mithilfe einer Säge freie Sicht auf die neuen Boliden. Die umstrittene Aktion sorgt in den sozialen Medien für geteilte Meinungen.

Publiziert: vor 22 Minuten