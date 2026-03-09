Der Saisonstart der neuen Formel 1 ist durch – die Diskussionen zum neuen Regelwerk dürften aber noch eine Weile anhalten. Wie hat Dir der Auftakt in Melbourne gefallen? Lass es uns in der Umfrage wissen.

Blick Sportdesk

Ein Doppelsieg von Favorit Mercedes, ein Traumstart von Leclerc und die erste missglückte Ferrari-Strategie sowie Verstappens Sprung von Platz 20 auf sechs nach seinem Qualifying-Crash: Der Auftakt zur neuen Formel-1-Saison hat beim GP von Australien schon manche Geschichte geliefert.

Eine davon ist auch der enttäuschende Saisonstart für Weltmeister Lando Norris – 51 Sekunden verliert der McLaren-Pilot auf Sieger George Russell. Danach reiht auch er sich in das Lager der Kritiker ein und warnt vor der Gefahr «schwerer Unfälle». Doch wie hat dir der Auftakt in die neue Saison gefallen? Stimme jetzt in der Umfrage ab.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos