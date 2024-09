1/5 Das Sauber-Duo Bottas (vorne) und Zhou geht einmal mehr leer aus.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Es war der Gummi, der die Monza-Schlacht am Ende für Ferrari entscheidet. Im Hinwiler Team setzt man ebenfalls auf diese Taktik, aber wer ein so langsames Auto hat, kann dann eben nicht profitieren und bleibt auch im 26. Rennen in Serie ohne Zähler!

Punkte für Williams und Haas

Zwei andere Piloten, die nur einmal an die Boxen kommen, freuen sich sogar über Punkte: 9. Albon im Williams und 10. Magnussen im Haas.

Für den WM-Letzten Bottas (zwei 13. Plätze) war es ein bitterer Sonntag. Selbst der Argentinier Franco Colapinto (Williams) überholte bei seiner GP-Premiere in der Weltmeisterschaft den Finnen mit einem feinen 12. Rang!

Am 1. Januar 2025 ist Audi voll da

Morgens um 11 Uhr hatten Audi-Vorstandschef Gernot Düllner und der Hinwiler CEO Mattia Binotto zur Pressekonferenz gebeten – und dabei kaum etwas gesagt. Ausser, dass die Deutschen am 1. Januar 2025 das ganze Team offiziell unter Kontrolle haben.

Über den zweiten Fahrer wollten sich beide nicht äussern. Interessant, dass die Medienkonferenz genau dann angesetzt worden ist, als auf der Strecke das Formel-2-Rennen entschieden wurde.

Bortoleto siegt vor Maloney

Da siegt der heiss gehandelte Brasilianer Gabriel Bortoleto (19) aus der letzten Reihe, weil er eine Gelbphase zum Boxenstopp als einziger schnell ausnutzt. Vor dem Sauber-Academy-Fahrer Zane Maloney aus Barbados, der jetzt hinter Hadjar (Red Bull) und Bortoleto Gesamtdritter ist.

Werbung

Im Zürcher Oberland sollten die Namen Bortoleto (Mitglied der McLaren Academy) und Maloney relativ weit vorne stehen. Ausser man eröffnet mit Nico Hülkenberg (37) und Valtteri Bottas (35) tatsächlich im kommenden Jahr ein «Seniorenheim» in Hinwil.

Dies ganz im Gegensatz zur Wiederentdeckung der Talentförderung in vielen Teams: Antonelli, Bearman, Doohan, Lawson.