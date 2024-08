Die Sauber-Stimmen

Teamchef Alessandro Alunni Bravi: «Nach einer schwierigen FP3-Session konnten wir für das Qualifying einige gute Verbesserungen in Bezug auf das Fahrverhalten und die Balance des Autos erzielen, was wir in den letzten Runden zeigen konnten. Beide Fahrer berichteten von einem besser ausbalancierten Auto in allen Kurvenbereichen. Leider bleibt ein bitterer Beigeschmack, denn beide Fahrer verbesserten sich auf ihrer letzten Runde, mussten aber wegen einer von Kevin Magnussen verursachten gelben Flagge in der Parabolica abbremsen. Valtteri stand bis zu diesem Zeitpunkt kurz vor dem Einzug ins Q2, und Zhou verbesserte seine Rundenzeit deutlich - er war fast vier Zehntel schneller als in seiner letzten Runde . Wir beenden den Tag mit gemischten Gefühlen: Einerseits haben wir die Balance des Autos verbessert, aber andererseits haben wir eine schwierige Ausgangsposition erwischt. Hier in Monza ist noch nichts verloren: Was die Höchstgeschwindigkeit angeht, sind wir im Mittelfeld konkurrenzfähig, es gibt also noch eine Chance, Positionen gutzumachen.»

Valtteri Bottas: «Ich habe das Gefühl, dass wir heute mehr hätten erreichen können. Deshalb bin ich enttäuscht, dass ich nur auf P19 gelandet bin: Die erste Runde, die ich gefahren bin, war ziemlich gut, und mit der verbesserten Strecke hatte ich alle Möglichkeiten, ins Q2 zu kommen, nur die gelbe Flagge gegen Ende des Q1 hat uns diese Chance genommen. Das dritte Training war schwieriger als das gestrige, also entschieden wir uns, für das Qualifying zu den Einstellungen vom Freitag zurückzukehren. Das Gefühl war viel besser, aber am Ende war es reine Glückssache. Insgesamt scheinen wir in einer etwas besseren Position als am vergangenen Wochenende zu sein. Mit Blick auf morgen wird der Umgang mit den Reifen entscheidend sein – hoffentlich gibt es einige Gelegenheiten, unsere Konkurrenten einzuholen und unsere Positionen auf der Strecke zu verbessern.»

Guanyu Zhou: «Das heutige Qualifying war ziemlich frustrierend, denn wir wissen, dass wir mehr hätten erreichen können. Meine letzte Runde begann vielversprechend, mit einer Verbesserung im Vergleich zu meinen vorherigen Runs – bis die Autos vor mir von der Strecke abkamen, mich zum Abheben zwangen und meine Runde beeinträchtigten. Infolgedessen konnte ich nicht die Rundenzeit fahren, die ich mir vorgenommen hatte. Ich bin zuversichtlich, dass ich ohne diese Zwischenfälle eine bessere Ausgangsposition erreicht hätte und viel näher an Q2 dran gewesen wäre. Trotz des schwierigen Qualifyings fühlte sich das Auto auf jeden Fall besser an als heute Morgen: Wir werden dieses verbesserte Gefühl nutzen, um im Rennen voranzukommen und so viel wie möglich zu lernen.»