1/5 Kimi Antonelli (l.) mit Mercedes-Boss Toto Wolff. Der Youngster fährt ab kommender Saison für die Silberpfeile in der Formel 1.

Die Katze ist bei Mercedes aus dem Sack: Wie von Blick schon länger angekündigt, wird Andrea Kimi Antonelli ab kommender Saison für die Silberpfeile in der Formel 1 an den Start gehen.

Der 18-Jährige folgt damit auf den siebenfachen Weltmeister Sir Lewis Hamilton (39), der zu Ferrari wechseln wird.

«Unser Fahreraufgebot für das Jahr 2025 vereint Erfahrung, Talent, Jugend und unbändigen Speed», erklärt Mercedes-Teamchef Toto Wolff den Entscheid. «Kimi hat immer wieder gezeigt, dass er das Talent und die Schnelligkeit hat, um an der Spitze unseres Sports mitzuhalten. Wir wissen, dass es ein weiterer grosser Schritt nach oben sein wird, aber er hat uns bei seinen F1-Tests in diesem Jahr beeindruckt und wir werden ihn bei jedem Schritt seines Lernprozesses unterstützen.»

Erstes Training in Monza endete für Antonelli abrupt

Antonellis noch junge Karriere ist mit Erfolgen gepflastert. Mercedes hat ihn seit 2019 in seinem System. 2022 wurde er höchst souverän Meister der Formel 4 in Italien und Deutschland, feierte zusammengenommen 22 Siege in nur 35 Rennen. Die Formel 3 übersprang er, in seiner ersten Formel-2-Saison gewann er bislang zweimal.

Am Freitag gab Antonelli in Monza im Mercedes von Russell sein Trainingsdebüt, die Fahrt war nach einem schweren Abflug allerdings schnell wieder beendet.

Wolff machte dennoch nie einen Hehl aus seiner grossen Wertschätzung für Antonelli, mehrfach adelte er ihn als «Wunderkind». «Wir müssen ihn eher einbremsen, als ihn schneller zu machen», sagte Wolff am Rande des Grossen Preises von Italien.

