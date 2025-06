Schon vor dem Start Williams von Carlos Sainz geht in Flammen auf

Bevor das Rennen überhaupt gestartet ist, muss Carlos Sainz das Auto schon wieder in die Box stellen. Nachdem er nicht schalten konnte gingen seine Bremsen in der Boxengasse in Flammen auf.

Publiziert: 17:59 Uhr | Aktualisiert: vor 45 Minuten