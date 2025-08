Zwei Schweizer mittendrin Massenkarambolage mit 15 Boliden legt Rennen lahm

Massiver Unfall in der italienischen Formel 4 am Samstag: 15 von 39 Autos kollidierten nach dem Start in Imola. Die Schweizer Fahrer Enea Frey und Nathanael Berreby waren im Chaos mittendrin. Das Rennen wurde nach dem Startunfall abgebrochen.

Publiziert: 06:05 Uhr | Aktualisiert: vor 35 Minuten