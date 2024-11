Das sagt Sauber

Team-Boss Alunni Bravi: «Wir können mit der heutigen Rennpace zufrieden sein. Zhou hat im Mittelfeld gekämpft. Wir haben mit beiden Autos auf eine Zwei-Stopp-Strategie gewechselt, um den Reifenverschleiss auf ein Minimum zu reduzieren. Valtteris Rennen war schwieriger. Insgesamt ist es ein Wochenende, auf dem wir aufbauen könnne. Wir geben sicher nicht auf.»

Valtteri Bottas (Platz 18): «Zuerst herzliche Gratulation an Max zum Titel. Ein cooler Ort, um dies zu schaffen. Für mich wars hart, weil die Reifen nicht so lange durchgehalten haben wie gehofft. Wir hatten einen Stopp geplant. Aber es war klar, dass dies nicht funktionieren wird.»

Guanyu Zhou (Platz 13): «Es war ein gutes Rennen für mich. Es ist eine Weile her, seit ich im Mittelfeld mithalten konnte. Es hat sich nach einer echten Chance angefühlt. Es ist das bestmögliche Resultat für uns. Vor allem, weil vorne nicht so viel passiert ist. So können wir uns richtig auf Katar freuen.˚