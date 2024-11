1/4 Die Formel 1 plant eine Mega-Show, in der alle neuen F1-Boliden gleichzeitig präsentiert werden. So soll es bei der Veranstaltung in London aussehen. Foto: X @F1

Carlo Steiner Praktikant Sport

Die Formel 1 plant eine riesige Show zum Start der 75. Saison. Knapp einen Monat vor dem ersten Rennen in Melbourne, soll am 18. Februar in der Londoner O2-Arena eine Eröffnungsfeier mit allen Teams, ihren Fahrern und Teamchefs stattfinden. Im Rahmen des Events sollen unter anderem auch die Designs der Rennboliden enthüllt werden.

Damit werden erstmals alle Wagen gleichzeitig präsentiert. Bisher konnten die Teams selber entscheiden, wie sie den Fans ihr neues Fahrzeug vorstellen – eine Umstellung für die Rennställe. «Zum ersten Mal werden wir die Fans, unsere Fahrer und ein paar sehr spezielle Gäste für einen Saison-Kick-Off zusammenbringen», erklärt F1-CEO Stefano Domenicali.

Allzu gross wird die Veränderung für die meisten Teams aber trotzdem nicht. Neben Ferrari (It), Haas (USA), Kick-Sauber (Sz) und dem kleinen Red-Bull-Bruder Racing Bulls (It) haben sechs Equipen ihren Hauptsitz in Grossbritannien und stellten ihre Rennautos meist auch in ihrer Heimat vor. Sauber hat den C44 für die Saison 2024 allerdings auch schon in London enthüllt.

Ferrari-Präsentation nicht mehr Maranello

Am härtesten trifft die Neuerung die Scuderia. Die Norditaliener hielten ihren Präsentations-Event stets im heimischen Maranello ab. Diese Tradition müsste Ferrari nun gezwungenermassen aufgeben. Allerdings ist unklar, ob die Teams zusätzliche Events abhalten.

Neben der Präsentation der Autos soll in London Platz für Interviews mit Fahrern, Funktionären und sonstigen wichtigen Personen aus dem F1-Zirkus Platz sein. Justin Bieber, Peter Kay und Madonna seien als musikalische Höhepunkte eingeplant. Die Pläne sind also schon sehr konkret.