Regenchaos vor GP in Ungarn Rennstrecke und Boxengasse stehen unter Wasser

Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 1 in Ungarn. Bevors am Freitag mit den Trainings losgeht, sorgt ein heftiges Unwetter für chaotische Bilder auf der Rennstrecke oder in der Boxengasse.