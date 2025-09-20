Q1 bereits unterbrochen – Albon crasht

Rote Flagge

Und zum Schluss des Q1 gibt es die dritte rote Flagge. Pierre Gasly verbremst sich in Kurve drei und landet in der Auslaufzone. Colapinto, wenige Augenblicke dahinter, ist so abgelenkt von dem Zwischenfall, dass er seinen Alpine in die Mauer setzt. Da war die gelbe Flagge aber schon draussen. In der Alpinebox ist allen Mitarbeitern der Schock ins Gesicht geschrieben. Was für ein Rookiefehler.