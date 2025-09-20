DE
Qualifying 2/3
GP von Aserbaidschan
Baku
Baku
1.
Max Verstappen
Max VerstappenRed Bull Racing
2.
Charles Leclerc
Charles LeclercFerrari
3.
Isack Hadjar
Isack HadjarRacing Bulls

Qualifying im Ticker
Q1 bereits unterbrochen – Albon crasht

vor 5 Minuten

14:58 Uhr geht es weiter

In drei Minuten wird das Q2 fortgesetzt. Gerade einmal drei Minuten sind vergangegen, ehe die rote Flagge geschwenkt wurde.

vor 10 Minuten
Kurzzeitig gibt es die gelbe Flagge, weil Isack Hadjar in Kurve vier den Notausgang benutzt. Er schlägt aber nicht ein und kann aus eigener Kraft wieder auf die Strecke fahren. Weiter geht es!

vor 11 Minuten

Q2 gestartet

Der Start von Q2 ist erfolgt. Den verbleibenen 15 Fahrern bleiben 15 Minuten, um sich für den letzten Teil des Qualifyings zu empfehlen. Erneut ist es Carlos Sainz, der als Erster auf die Strecke fährt.

vor 17 Minuten

Verzögerung

Das Q2 wird etwas später starten, da die Barriere vom Colapinto-Einschlag noch repariert werden muss. Um 14:48 Uhr wird der zweite Teil des Qualifings beginnen.

vor 22 Minuten

Q1 beendet

Das Q1 ist beendet. Neben Alex Albon sind Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Pierre Gasly und Esteban Ocon ausgeschieden. Wieder einmal wurde Hülkenberg von seinem jungen Teamkollegen geschlagen.

vor 23 Minuten
Und zum Schluss des Q1 gibt es die dritte rote Flagge. Pierre Gasly verbremst sich in Kurve drei und landet in der Auslaufzone. Colapinto, wenige Augenblicke dahinter, ist so abgelenkt von dem Zwischenfall, dass er seinen Alpine in die Mauer setzt. Da war die gelbe Flagge aber schon draussen. In der Alpinebox ist allen Mitarbeitern der Schock ins Gesicht geschrieben. Was für ein Rookiefehler.

vor 27 Minuten

Neue beste Runde von Lando Norris

Lando Norris setzt eine neue Rundenbestzeit. Zuvor markierten erst noch Charles Leclerc sowie George Russell eine neue schnellste Zeit, aber Norris konnte noch etwas drauflegen. Auch Verstappen ist schnell unterwegs, bleibt auf dem Medium aber 0.009 Sekunden hinter dem WM-Zweiten zurück. Antonelli sortiert sich unterdessen auf Rang acht ein.

vor 30 Minuten

15. Minute: Antonelli will es wissen

Jetzt kommt es drauf an! Kimi Antonelli greift an. In Sektor eins rutscht er kurz weg, ist aber mehr als eine halbe Sekunde schneller als die Knock-Out-Zeit von Ocon.

vor 33 Minuten

12. Minute: Nächster Versuch

Los geht es! Carlos Sainz steht vorne in der Reihe und darf als Erster zurücl auf die Strecke. Sainz befindet sich momentan auf Rang acht.

vor 35 Minuten

Weiter geht es um 14:28 Uhr

Erneut reihen sich alle Autos am Ende der Boxengasse auf. Es verbleiben noch etwas mehr als sechs Minuten und langsam wird es für den ein oder anderen Fahrer eng. Antonelli wurde seine schnelle Runde gestrichen, sodass er derzeit noch ganz hinten steht.

