Lichtershow und Musik
Was folgt, ist eine Lichtershow und verschiedene musikalische Acts. Dabei wird vor allem eines betont: «This is the beginning», also «Das ist der Anfang».
Erste Worte von Audi-Boss Döllner
Gernot Döllner (57), CEO von Audi, tritt erstmals vor das Publikum. «Ich freue mich sehr hier zu sein. Audi steht für Innovation und den Willen, mit Vorsprung voran zu gehen. Wir haben eine grosse Historie mit bahnbrechenden Innovationen im Motorsport.
Der Audi-Boss betont hier in Berlin also die schillernde Vergangenheit im Rennsport mit Le-Mans-Siegen, Rallye-Triumphen und DTM-Erfolgen. In der F1 sind die Deutschen aber eben ganz am Anfang.
Los gehts
Die belgisch-ruandische Rennfahrerin Naomi Schiff (31) eröffnet den Abend und begrüsst die Gäste.
In diese Richtung geht die Lackierung
Bereits im November des letzten Jahres präsentierte Audi das grobe Design des neuen Autos. In Silber, Schwarz und Rot kommt der Bolide daher. Die finale Lackierung – inklusive Sponsoren – wird allerdings erste heute Abend präsentiert.
Am gestrigen Montag wurde ausserdem die neue Teamkleidung, die zusammen mit Adidas entworfen worden war, veröffentlicht. Auch diese wird von Silber dominiert.
Fahrerpaarung bleibt gleich
Was sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht ändert, sind die beiden Fahrer. Wie in der letzten Sauber-Saison sitzen Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21) hinter dem Steuer.
Herzlich willkommen
Guten Abend und herzlich willkommen zur Teampräsentation von Audi. Der Formel-1-Neuling tritt die Nachfolge von Sauber an, deren Ära nach 33 Jahren endet. Ab 19 Uhr stellt Audi seinen ersten Boliden vor.