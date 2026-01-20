Erste Worte von Audi-Boss Döllner

Gernot Döllner (57), CEO von Audi, tritt erstmals vor das Publikum. «Ich freue mich sehr hier zu sein. Audi steht für Innovation und den Willen, mit Vorsprung voran zu gehen. Wir haben eine grosse Historie mit bahnbrechenden Innovationen im Motorsport.

Der Audi-Boss betont hier in Berlin also die schillernde Vergangenheit im Rennsport mit Le-Mans-Siegen, Rallye-Triumphen und DTM-Erfolgen. In der F1 sind die Deutschen aber eben ganz am Anfang.