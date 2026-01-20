DE
Präsentation im Ticker
Wie sieht der erste Formel-1-Bolide von Audi aus?

Nach dem Ende der 33-jährigen Sauber-Ära geht in der kommenden Formel-1-Saison erstmals Audi an den Start. Doch wie sieht der neue Bolide aus? Die Teampräsentation in Berlin liefert im Laufe des Abends die Antwort.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Kommentieren
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport
vor 3 Minuten

Lichtershow und Musik

Was folgt, ist eine Lichtershow und verschiedene musikalische Acts. Dabei wird vor allem eines betont: «This is the beginning», also «Das ist der Anfang».

vor 17 Minuten

Erste Worte von Audi-Boss Döllner

Gernot Döllner (57), CEO von Audi, tritt erstmals vor das Publikum. «Ich freue mich sehr hier zu sein. Audi steht für Innovation und den Willen, mit Vorsprung voran zu gehen. Wir haben eine grosse Historie mit bahnbrechenden Innovationen im Motorsport.

Der Audi-Boss betont hier in Berlin also die schillernde Vergangenheit im Rennsport mit Le-Mans-Siegen, Rallye-Triumphen und DTM-Erfolgen. In der F1 sind die Deutschen aber eben ganz am Anfang.

vor 21 Minuten

Los gehts

Die belgisch-ruandische Rennfahrerin Naomi Schiff (31) eröffnet den Abend und begrüsst die Gäste.

16:26 Uhr

In diese Richtung geht die Lackierung

Bereits im November des letzten Jahres präsentierte Audi das grobe Design des neuen Autos. In Silber, Schwarz und Rot kommt der Bolide daher. Die finale Lackierung – inklusive Sponsoren – wird allerdings erste heute Abend präsentiert.

Am gestrigen Montag wurde ausserdem die neue Teamkleidung, die zusammen mit Adidas entworfen worden war, veröffentlicht. Auch diese wird von Silber dominiert.

16:26 Uhr

Fahrerpaarung bleibt gleich

Was sich im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht ändert, sind die beiden Fahrer. Wie in der letzten Sauber-Saison sitzen Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21) hinter dem Steuer.

16:26 Uhr

Herzlich willkommen

Guten Abend und herzlich willkommen zur Teampräsentation von Audi. Der Formel-1-Neuling tritt die Nachfolge von Sauber an, deren Ära nach 33 Jahren endet. Ab 19 Uhr stellt Audi seinen ersten Boliden vor.

Ende des Livetickers
