Audi präsentiert in Berlin die Lackierung für das erste Jahr in der Formel 1. Der deutsche Rennstall geht mit viel Silber in die Premierensaison.

Darum gehts Audi präsentiert neuen Formel-1-Boliden in Berlin am 19. Januar 2026

Design: Silberpfeil mit Rot und Schwarz, Hauptsponsor Revolut erkennbar

Tests in Barcelona ab 26. Januar, Saisonstart am 6. März Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Mit Red Bull, Racing Bull und Haas haben bereits drei Teams ihre neue Rennlackierung für die Formel-1-Saison 2026 präsentiert. Am Dienstagabend zieht mit Audi, das die Nachfolge von Sauber antritt, ein vierter Rennstall nach. Bei einer grossen Show in Berlin stellt das Team den ersten Formel-1-Boliden des deutschen Rennstalls vor.

Wie bereits im November des letzten Jahres klar wurde, als Audi das grobe Design präsentierte, geht das Team in seiner ersten Saison in der Königsklasse des Motorsports mit einem Silberpfeil an den Start – ganz anders also, wie noch in der letzten Sauber-Saison, als der Bolide in Grün und Schwarz daher kam.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Abgerundet wird das grösstenteils silberne Auto mit ein wenig Schwarz und Rot am hinteren Teil des Boliden. Weil der Rennstall offiziell unter dem Namen «Audi Revolut F1 Team» antritt, ziert der Name des Hauptsponsors Revolut wenig überraschend den Front- und Heckflügel. Dort sind ausserdem die vier Audi-Ringe in auffälligem Rot zu sehen.

Auto schon bald im Einsatz

Was sich im Gegensatz zur Lackierung nicht verändert hat, sind die Fahrer. Wie bereits im letzten Jahr sitzen Nico Hülkenberg (38) und Gabriel Bortoleto (21) hinter dem Steuer.

Zum ersten Mal werden sie den neuen R26, wie das Auto offiziell heisst, beim Shakedown in Barcelona (Sp) zwischen dem 26. und 30. Januar fahren. Anschliessend finden in Bahrain zwischen dem 11. und 13, sowie 18. und 20. Februar zwei weitere Tests statt, bevor am 6. März in Melbourne (Aus) die neue Saison startet.