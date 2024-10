Toyota ist zurück in der Formel 1. Der japanische Auto-Hersteller spannt mit Haas zusammen. Die Partnerschaft soll schon nächste Woche in Austin zu sehen sein.

Toyota kehrt nach 15 Jahren in die Formel 1 zurück

Lange her: Ralf Schumacher 2007 im Toyota. Foto: ANTONIO SCORZA 1/5

Toyota kehrt nach 15 Jahren in die Formel 1 zurück. Der japanische Hersteller geht eine technische Partnerschaft mit dem US-Team Haas ein. Schon beim Grossen Preis der Vereinigten Staaten in Austin am 20. Oktober wird der Toyota-Schriftzug auf den Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen zu sehen sein.

Toyota Racing war von 2002 bis 2009 in der Formel 1 aktiv und kam in dieser Zeit auf 13 Podiumsplätze, blieb aber ohne Sieg. Im Cockpit sass unter anderem Ralf Schumacher (2005 bis 2007). Dieser schaffte es dreimal auf das Treppchen.

Toyota werde «Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen» liefern, teilte Haas mit. Er freue sich «riesig» auf die Zusammenarbeit, sagte der japanische Teamchef Ayao Komatsu. Die Zusammenarbeit wird offenbar auch von Haas-Motorenpartner Ferrari unterstützt. Die Italiener hatten erst in diesem Jahr die Haas-Partnerschaft bis 2028 verlängert. Einen grösseren Formel-1-Einstieg – wie etwa ein Motorenprogramm – soll laut «Motorsport Total» trotz Gerüchte kein Thema sein.