Lewis Hamiltons signierte Rennhandschuhe und seine Uhr können ersteigert werden. Getragen hat sie der Brite bei seinem Rekord-Sieg in Silverstone. Die Auktion endet am 19. Oktober in Zürich.

Lewis Hamilton feiert den neunten Triumph beim Grand Prix von Grossbritannien. Die Uhr an seinem Handgelenk kann ersteigert werden. Foto: IMAGO/ANP 1/5

Nicola Abt Reporter Sport

Ab sofort können Fans ein besonderes Andenken an Lewis Hamiltons (39) letzten Formel-1-Sieg ersteigern. Nach 945 Tagen stand der siebenfache Weltmeister Anfang Juli in Silverstone wieder einmal zuoberst auf dem Podest. Es war sein neunter Sieg auf dieser Strecke. Noch nie hat ein Fahrer so viele Siege an einem Ort erzielt. Versteigert werden seine signierten Handschuhe, die er während des Rennens trug, sowie die Uhr, die auf dem Podium an seinem Handgelenk funkelte.

Der gesamte Erlös geht an Stiftung Laureus Sport for Good und ihre sozialen Sportprogramme für junge Menschen. Das Startgebot liegt bei 30'000 Franken. Die Online-Auktion begann am 7. Oktober bei Bonhams und endet am Samstag, 19. Oktober, an der jährlichen Laureus Charity Night in Zürich. Das letzte Gebot wird live während der Gala abgegeben.

Bei der Uhr handelt es sich um ein Modell des Schweizer Luxusuhrenherstellers IWC. Das Unternehmen arbeitet seit über zehn Jahren mit dem Formel-1-Team von Mercedes zusammen. In dieser Zeit entwickelte sich eine spezielle Beziehung zu Hamilton. Der Brite designte einige Uhren selbst mit. Während sich jemand am übernächsten Wochenende über seine Uhr freuen darf, kämpft Hamilton in den USA um seinen dritten Saisonsieg.