Die Formel 1 vor dem Finale in der Abenddämmerung von Abu Dhabi am Sonntag um 14 Uhr MEZ (TV live). Das zweite Training wurde zur Show des neuen Audi-Sauber-Piloten Nico Hülkenberg – 3. Platz im Haas-Ferrari. Auch der scheidende Fahrer, Bottas, glänzte – Siebter.

Neben dem unseligen Streit zwischen George Russell und Max Verstappen, die sich beide als Lügner bezeichnen (Blick berichtete) sehen viele Experten, dass sich das Transferfenster wieder öffnen könnte.

Wird der Australier Jack Doohan (21) im Alpine hier sein erstes und letztes Rennen bestreiten? Wird er für 2025 doch durch Franco Colapinto (21) ersetzt?

Doohan hat nur eine Chance

Um Jack Doohan, den Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mike Doohan, zu testen, wurde Stammpilot Ocon ein Rennen vor Ende geopfert. Sollte der Australier – wie schon im ersten Training – versagen, lässt das Team um Berater Flavio Briatore (74) die Muskeln spielen.

Für Colapinto wurden die zweiten 60 Minuten zum Ärgernis. Er war auf der Jagd nach einer Superzeit, als er über die Randsteine räuberte und sich den Unterboden kaputtschlug. Feierabend, Ersatzteile fehlen. Mit nur zehn Runden hatte er nicht einmal die Hälfte seiner Rivalen.

Colapinto ist jetzt billiger

Einst wurde Colapinto (vor seinen Crashes in São Paulo und Las Vegas) von Willliams für 20 Millionen Dollar angeboten. Red Bull und Alpine zeigten Interesse. Bei den Bullen ist der Südamerikaner kein Thema mehr. Sportdirektor Marko: «Bei uns ist die Entscheidung gefallen. Auch wenn sich alle Verantwortlichen am Montag noch einmal treffen.»

Wie gross das Interesse von Alpine am sicher billiger gewordenen Wunderkind ist, wird bestimmt dieses Wochenende zeigen. Dazu ist auch der Vergleich zwischen Doohan und Teamkollege Gasly ein wichtiger Punkt. Der Franzose demonstriert in den letzten Rennen seine wahre Stärke – und startete in Las Vegas als Dritter.

Neuer Hinwiler Start am Dienstag

Für Audi-Sauber geht’s nach dem «Wunder von Katar» weiter aufwärts: 7. Bottas, 15. Zhou. Mit einem neuen Unterboden will man auch in Abu Dhabi zuschlagen. Und dann am Dienstag mit Nico Hülkenberg (37) sowie Formel-2-Gesamtleader Gabriel Bortoleto (20) beim einzigen Testtag hier die Zukunft beginnen.

Hülkenberg (bisher 37 Punkte!) und Bortoleto sind in Form. Der Deutsche will Haas-Ferrari im Finale noch an Alpine auf WM-Position sechs vorbeibringen. Momentan führen die Franzosen mit 59:55. Bortoleto (ein halber Punkt vor Red Bull-Junior Hadjar) startet am Sonntag beim Hauptrennen aus der ersten Reihe – Hadjar aus der zweiten.

Hat Ferrari schon verloren?

Der Kampf um den WM-Titel zwischen McLaren-Mercedes und Ferrari (21 Punkte zurück) scheint entschieden. Norris und Piastri gaben im zweiten Training den Ton an, das Ferrari-Duo hüpfte hinterher.

Zudem muss Leclerc wegen des Einsatzes einer dritten Batterie (zwei sind erlaubt) um zehn Startplätze zurück. Auch das Williams-Duo wird bestraft. Albon und Colapinto brauchen das sechste Getriebe – je fünf Plätze zurück.

Schanghai bis 2030 im Kalender Die Formel 1 hält längerfristig am Standort Schanghai fest. Der Vertrag mit dem Ausrichter des Grand Prix von China wurde um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert. Wegen der Corona-Pandemie mussten zuletzt mehrere Rennen in China ausfallen, in diesem Jahr war die Königsklasse des Automobilrennsports auf den Kurs zurückgekehrt. In der kommenden WM-Saison findet der zweite Grand Prix mit dem ersten Sprint des Jahres in Schanghai statt. (SDA)