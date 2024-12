1/7 Audi-Sauber poliert seine enttäuschende Saisonbilanz mit der Boxenstopp-WM auf. Foto: Lukas Gorys

Auf einen Blick Guanyu Zhou und Valtteri Bottas streben nach starken Leistungen in Abu Dhabi

Cadillac-Ferrari 2026 sucht erfahrene Fahrer für das Cockpit

Roger Benoit Formel-1-Experte

Beim nächtlichen Finale hier in der Wüste von Abu Dhabi will Guanyu Zhou (25), der in Katar von den Fans sogar zum «Fahrer des Tages» gewählt wurde, «meine Leistung bestätigen. Und mich für andere Aufgaben in der Formel 1 empfehlen.»

Und Valtteri Bottas (35)? Der Finne möchte seine zwölfte Saison (mit 67 Podestplätzen) nicht erstmals punktlos beenden. «In Katar hat mir in den letzten zwei Runden einfach das Glück gefehlt. Elfte Ränge sind immer frustrierend. In Abu Dhabi werde ich nochmals alles geben.»

Möglich, dass der zehnfache GP-Sieger am Sonntag ab 14 Uhr MEZ (TV live) seinen 246. und letzten Grand Prix fährt. Die Reserverolle bei Mercedes garantiert für nichts – wie man es bei Mick Schumacher (25) gesehen hat. Aber in vielen Köpfen der Arbeitslosen geistert jetzt das Wort Cadillac-Ferrari 2026 herum. Das US-Team sucht noch Erfahrung fürs Cockpit: Zhou, Bottas, Drugovich oder sogar Ricciardo?

30 WM-Punkte in Monaco

Dass Audi-Sauber 2024 nicht glänzen konnte, lag mit Sicherheit nicht an der alten Stärke, den Boxenstopps. Okay, die ersten sieben Rennen (bis Imola) waren ein Horror für alle. Unter anderem klemmten die Radnaben. Für Monaco bekamen die Hinwiler endlich neues Material – und legten gleich die zweit- und viertbesten Boxenstopps aller Teams in die Rekordbücher. Oder 30 WM-Punkte auf einen Streich!

Transport-Gigant DHL sponsert seit Jahren eine eigene Boxenstopp-WM. Bei dieser werden die Punkte für die zehn schnellsten Reifenwechsel wie in der Fahrer- und Teamwertung verteilt: 25, 18, 15 usw.

Zwei Siege für Audi-Sauber

Nach Monte-Carlo schafften es bis und mit Katar (3. Bottas mit 2,42 Sekunden) noch zehn Autos aus Hinwil in die Wertung! In Baku und São Paulo feierte Audi-Sauber sogar zwei sensationelle Siege! Aber wegen des Fehlstarts hat man als WM-Siebter eben erst 144 Punkte.

König der Boxenstopps mit zehn Erfolgen und total 552 Punkten bleibt Red Bull. McLaren (408) und Ferrari (346) schafften je vier Erfolge, also Bestmarken. Dann kommen schon Audi-Sauber und Racing Bulls (je zwei) – und in Monza gelang sogar Alpine der schnellste Boxenstopp.