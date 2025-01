Franco Colapinto wechselt von Williams zu Alpine. Foto: Darko Bandic

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der französische Formel-1-Rennstall Alpine sichert sich die Dienste des argentinischen Rennfahrers Franco Colapinto (21).

Colapinto wird ab der kommenden Saison zunächst Test- und einer der Ersatzfahrer sein. Klar ist mit dem Engagement des 21-Jährigen aber auch, dass der Druck auf Neuling Jack Doohan erhöht wird.

Der gleichaltrige Australier Doohan ersetzt bei Alpine den zu Haas gewechselten Franzosen Esteban Ocon (28). Er hatte nach einem Ausscheidungsfahren den Vorzug vor Mick Schumacher erhalten. Im anderen Cockpit ist Ocons Landsmann Pierre Gasly (28) gesetzt.

Colapinto kam in der letzten Saison bei Williams zu seinem Debüt in der Formel 1 und lockte auf Anhieb Fans aus Argentinien an die Strecken. In neun Grand Prix liess er sein Können einige Male aufblitzen, allerdings verursachte er auch kostspielige Unfälle. Sein Vertrag mit Alpine gilt der Mitteilung zufolge für mehrere Jahre.