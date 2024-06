Österreich-GP erlebt Festspiele in Orange

Das sagt Sauber

Alessandro Alumni Bravi: «Sprint und Quali haben gezeigt, dass wir am Schluss des Felds sind. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert, ohne Effekt aufs Resultat. Barcelona hat bewiesen, dass wir es besser können. Dieses Wochenende zeigt, dass wir uns in allen Dingen verbessern müssen – so ehrlich zu uns selbst sollten wir sein.»

Valtteri Bottas: «Es war nicht der einfachste Samstag. Den Sprint haben wir als Test für den Sonntag genommen, da Punkte nicht realistisch waren. Die Reifen haben dann überhitzt. Wir konnten einige Dinge ausprobieren. Aber uns fehlt schlicht und einfach die Pace.»



Guanyu Zhou: «Heute war gleichermassen herausfordernd wie enttäuschend. Die Strecke kommt uns nicht so entgegen wie Barcelona. Aber wir müssen den Fokus bewahren und uns verbessern. Das Auto ist etwas berechenbarer geworden, was im Normalfall im Rennen helfen sollte.»