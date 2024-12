Lauda- und Schumi-Auto dabei Auktionshaus zeigt die Sammlung von Ecclestone

Er will 100 werden. Aber auch mit erst 94 Jahren muss Bernie Ecclestone langsam über das Ende nachdenken. Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin, was hinterlasse ich den Liebsten? Darum soll jetzt die Oldtimer-Sammlung der F1-Legende versteigert werden.