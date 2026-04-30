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Langersehnte Rückkehr in Miami
Der F1-Kalender 2026 mit allen Rennen

Ungewohnt lange ists her, seit die F1 zuletzt über den Asphalt bretterte. Dieses Wochenende nun kehrt die Königsklasse des Motorsports beim GP von Miami endlich zurück und sorgt wieder für unvergleichliche Rennemotionen. Und das wegen des Sprints im Doppelpack.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
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Lando Norris ging als amtierender Weltmeister in die Saison 2026.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • F1-Kalender 2026 umfasst 22 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt
  • GP von Bahrain und Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt
  • Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurden die Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) abgesagt. Neu dabei ist dafür Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender. Der Startschuss in die neue Saison erfolgte zudem eine Woche früher als letztes Jahr, am 6. März 2026.

F1-Kalender 2026 als PDF

Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.

Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen.

Zum F1-Kalender 2026 als PDF

F1-Rennkalender 2026

RundeDatumGP vonSieger 2026
16.–8. MärzAustralien, MelbourneGeorge Russell (Mercedes)
213.–15. MärzChina, ShanghaiKimi Antonelli (Mercedes)
327.–29. MärzJapan, Suzuka Kimi Antonelli (Mercedes)
4Geplant für 10.–12. April, wegen Kriegs abgesagtBahrain, Sakhir/
5Geplant für 17.–19. April, wegen Kriegs abgesagtSaudi-Arabien, Jeddah/
61.–3. MaiMiami, Miami
722.–24. MaiKanada, Montreal
85.–7. JuniMonaco, Monte-Carlo
912.–14. JuniKatalonien, Barcelona
1026.–28. JuniÖsterreich, Spielberg
113.–5. JuliGrossbritannien, Silverstone
1217.–19. JuliBelgien, Spa
1324.–26. JuliUngarn, Hungaroring
1421.–23. AugustNiederlande, Zandvoort
154.–6. SeptemberItalien, Monza
1611.–13. SeptemberSpanien, Madrid
1724.–26. SeptemberAserbaidschan, Baku
189.–11. OktoberSingapur, Singapur
1923.–25. OktoberUSA, Austin
2030. Oktober – 1. NovemberMexiko, Mexiko-Stadt
216.–8. NovemberBrasilien, São Paulo
2219.–21. NovemberLas Vegas, Las Vegas
2327.–29. NovemberKatar, Lusail
244.–6. DezemberVAE, Abu Dhabi

Für Sommerferien bleibt den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von drei Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhen die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulen.

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Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen

Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.

DatumOrtSieger 2026
14. MärzChina, ShanghaiGeorge Russell (Mercedes)
2. MaiUSA, Miami
23. MaiKanada, Montreal
4. JuliGrossbritannien, Silverstone
22. AugustNiederlande, Zandvoort
10. OktoberSingapur, Singapur

Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Zwar landete der Niederländer beim bislang einzigen Sprint in dieser Saison nur auf Rang 9, in der Vergangenheit entpuppten sich diese Rennen jedoch als für ihn zuverlässiger Punktelieferant. Von bisher 25 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Platz 2 teilt sich das McLaren-Duo Norris und Piastri mit je drei Erfolgen.

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