Ungewohnt lange ists her, seit die F1 zuletzt über den Asphalt bretterte. Dieses Wochenende nun kehrt die Königsklasse des Motorsports beim GP von Miami endlich zurück und sorgt wieder für unvergleichliche Rennemotionen. Und das wegen des Sprints im Doppelpack.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft F1-Kalender 2026 umfasst 22 Rennen, Madrid neu, Imola entfällt

GP von Bahrain und Saudi-Arabien wegen Krieg abgesagt

Sprint-Rennen: Vier neue Orte, Europa gewinnt zusätzliche Veranstaltungen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Anders als im Reglement, das in grossem Umfang überarbeitet wurde, kams im Rennkalender 2026 nur zu wenig Bewegung. Wie letztes Jahr umfasst die neue F1-Saison eigentlich 24 GP, weil im Nahen Osten jedoch Krieg herrscht, wurden die Rennen in Bahrain (12. April) und Saudi-Arabien (19. April) abgesagt. Neu dabei ist dafür Madrid, das auf Kosten von Imola einen Platz im Rennkalender erhielt. Mit Monza verbleibt Italien aber im Kalender. Der Startschuss in die neue Saison erfolgte zudem eine Woche früher als letztes Jahr, am 6. März 2026.

F1-Kalender 2026 als PDF Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. Wann rast die F1 in der Saison 2026 wo über die Rennstrecken? Hier gibts alle Grand Prix im praktischen PDF-Format zum Downloaden, Ausdrucken und Aufhängen. Zum F1-Kalender 2026 als PDF

F1-Rennkalender 2026

Runde Datum GP von Sieger 2026 1 6.–8. März Australien, Melbourne George Russell (Mercedes) 2 13.–15. März China, Shanghai Kimi Antonelli (Mercedes) 3 27.–29. März Japan, Suzuka Kimi Antonelli (Mercedes) 4 Geplant für 10.–12. April, wegen Kriegs abgesagt Bahrain, Sakhir / 5 Geplant für 17.–19. April, wegen Kriegs abgesagt Saudi-Arabien, Jeddah / 6 1.–3. Mai Miami, Miami

7 22.–24. Mai Kanada, Montreal

8 5.–7. Juni Monaco, Monte-Carlo

9 12.–14. Juni Katalonien, Barcelona

10 26.–28. Juni Österreich, Spielberg

11 3.–5. Juli Grossbritannien, Silverstone

12 17.–19. Juli Belgien, Spa

13 24.–26. Juli Ungarn, Hungaroring

14 21.–23. August Niederlande, Zandvoort

15 4.–6. September Italien, Monza

16 11.–13. September Spanien, Madrid

17 24.–26. September Aserbaidschan, Baku

18 9.–11. Oktober Singapur, Singapur

19 23.–25. Oktober USA, Austin

20 30. Oktober – 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt

21 6.–8. November Brasilien, São Paulo

22 19.–21. November Las Vegas, Las Vegas

23 27.–29. November Katar, Lusail

24 4.–6. Dezember VAE, Abu Dhabi



Für Sommerferien bleibt den 22 Fahrern und ihren Teams dieses Jahr eine Periode von drei Wochen. Nach dem GP von Ungarn vom 26. Juli ruhen die Motoren, ehe sie für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte in Zandvoort (21.–23. August) wieder aufheulen.

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Sprint-Kalender mit vier neuen Destinationen

Seit ihrer Einführung 2021 sorgten sie an ausgewählten Wochenenden für gerngesehene, zusätzliche Action. Auch 2026 gibts wieder sechs Sprintrennen, doch bleiben nur China und Miami vom letzten Jahr übrig. Spa, Austin, São Paulo und Lusail fallen alle weg, ersetzt werden sie durch Montreal, Silverstone, Zandvoort und Singapur. Europa erhält dadurch ein zusätzliches Sprint-Spektakel.

Datum Ort Sieger 2026 14. März China, Shanghai George Russell (Mercedes) 2. Mai USA, Miami

23. Mai Kanada, Montreal

4. Juli Grossbritannien, Silverstone

22. August Niederlande, Zandvoort

10. Oktober Singapur, Singapur



Obwohl diese Kurzrennen im Vergleich zu den normalen GP deutlich weniger Punkte einbringen, können sie für den Gewinn der WM dennoch von bedeutendem Wert sein. Vor allem, wenn man Verstappen heisst. Zwar landete der Niederländer beim bislang einzigen Sprint in dieser Saison nur auf Rang 9, in der Vergangenheit entpuppten sich diese Rennen jedoch als für ihn zuverlässiger Punktelieferant. Von bisher 25 Durchführungen raste er in 13 zum Sieg. Platz 2 teilt sich das McLaren-Duo Norris und Piastri mit je drei Erfolgen.