1/6 Logan Sargeant macht einen Abgang. Foto: Lukas Gorys

Auf einen Blick Logan Sargeant beendet überraschend seine Motorsportkarriere, um andere Interessen zu verfolgen

Sargeant war für Hypercar-Programm von Genesis vorgesehen, zieht sich aber zurück

In 37 Formel-1-Rennen erzielte Sargeant nur einen einzigen WM-Punkt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nicolas Horni Sportredaktor

Zwischen 2023 und 2024 bestritt Logan Sargeant (24) insgesamt 37 GPs im Williams. Nach seinem Aus im letzten Sommer bereitete sich der US-Amerikaner auf einen Neustart in der European Le Mans Series vor. Daraus wird nun doch nichts. «Logan zieht sich vom Rennsport zurück, um andere Interessen zu verfolgen», gibt sein Team IDEC in einer Mitteilung bekannt. «Wir nehmen dies zur Kenntnis und werden in den kommenden Tagen seinen Ersatz bekannt geben», so die Franzosen nüchtern weiter.

0:53 Beim Qualifying in Las Vegas: Hier crasht Franco Colapinto in die Mauer

Sargeant gelang 2023 der Sprung in die Formel 1. Nach nur gerade einem einzigen Punktgewinn beim Heimrennen in Austin 2023 sowie mehreren Crashes mit Schäden in Millionenhöhe verlor er seinen Platz im letzten August an den Argentinier Franco Colapinto (21). Nach seinem Aus versuchte er sich zwischenzeitlich auch in einem Indycar, doch dort sind alle Cockpits mittlerweile besetzt. Wo und wie es für Sargeant nun weitergeht, ist nicht bekannt.

0:38 Training stark beeinträchtigt: Sargeant crasht in Leitplanken – Auto mit Totalschaden