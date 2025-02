Die neuen Auto-Kleider – Blick tickert Live So steht es vor London um die 10 GP-Teams

Die Formel 1 gut eine Woche vor dem Teststart in Bahrain. Mit einer Show in der O2-Arena in London mit den Musikern von Take That oder Machine Gun Kelly werden am Dienstag alle neuen Lackierungen der GP-Boliden mit den 20 Piloten im Overall vorgestellt.

Publiziert: vor 25 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten