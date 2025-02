1/12 Das Sauber-Trio um Alunni-Bravi, Zhou und Bottas (v. l. n. r.) verärgete die Fans. Foto: Lukas Gorys

Roger Benoit Formel-1-Experte

Das Sauber-Team, jetzt zu 100 Prozent in Audi-Besitz, kommt als WM-Schlusslicht zu den dreitägigen Bahrain-Tests ab 26. Februar. Und die Hinwiler nehmen die Frage in die Saison mit: Kann das neue Fahrer-Duo Nico Hülkenberg (37) und Gabriel Bortoleto (20) den letzten Platz nach dem Pleite-Jahr 2024 mit nur vier WM-Punkten loswerden?

Ausser Racing Bulls und Alpine sehen wir (noch) keine Gegner, die Sauber schlagen könnte. Der Vorletzte mit 17 Punkten, Williams-Mercedes, hat sich mit Carlos Sainz (30) einen Superstar gesichert, der Alex Albon (28) fordert und das Team seit Wochen antreibt – und sogar von WM-Position fünf träumen lässt. Aber noch ist alles nur Kaffeesatzlesen.

Im Februar werden die neuen Modelle vorgestellt

Die «neuen» Autos (ohne technischen Neuerungen) starten bereits am 14. und 16. Februar in Silverstone in die Saison. Williams wird dort richtig testen, Haas zwei Tage später mit einem Filmtag folgen. Am 18. Februar steigt in der 02-Arena in London die grosse Formel-1-Show mit allen zehn Teams, Fahrern und Chefs. Doch für die meisten Teams geht es dort nur darum, ihr neues Sponsoren-Kleid zu zeigen.

Ferrari präsentiert den SF25 mit Hamilton am 19. Februar in Maranello, Aston Martin folgt am 23. Februar auf Online, Mercedes präsentiert den neuen Bioliden zwei Tage vor dem Teststart in der Wüste von Bahrain.

Audi plant neues Technikzentrum in England

In Hinwil geht das Abenteuer Audi-Einstieg 2026 weiter. Man sucht in der Nähe neue Lokalitäten und bereits im Sommer soll in der Nähe von Silverstone ein Technikzentrum entstehen.

So will man die englischen Ingenieure anlocken, die nicht in die Schweiz ziehen wollen. Denn laut CEO MattiaBinotto fehlen dem Team noch «mindestens 400 Mitarbeiter.»

Sauber-Trio landet bei der Konkurrenz

Das Sauber-Flop-Trio 2024 mit Bottas, Zhou und Pseudo-Teamchef Alunni-Bravi ist über den Rauswurf kaum noch verärgert. Bottas wurde von Mercedes als dritter Mann wieder mit offenen Armen empfangen (man weiss ja nie, wie GP-Neuling Antonelli einschlägt). Und jetzt ist der Finne sogar auch bei den Partner-Teams von McLaren und Williams als Ersatzfahrer gemeldet.

Diesen Job kaufte sich der Clan um Zhou (nicht unerwartet) jetzt mit Millionen bei Ferrari. Der Chinese, schon von 2015 bis 2018 in der roten Academy, teilt sich die Rolle des Ersatzfahrers mit Giovinazzi. Nun, wenn Sauber einen Reservepiloten braucht, sitzt einer im Auto, der schon mal in Hinwil war. Alunni-Bravi fand nach acht Jahren im Zürcher Oberland einen neuen Job bei einem Topteam. Der Italiener ist jetzt juristischer Geschäftsführer bei Weltmeister McLaren! Denn dort liegen seine wahren Stärken.