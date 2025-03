Cadillac wird elftes Formel-1-Team

Wie von Blick angekündigt, steigen die Amerikaner 2026 in der Königsklasse des Motorsports ein.

Der Einstieg eines elften Formel-1-Teams (Blick berichtete) ist vom Internationalen Automobilverband FIA und der Rennserie offiziell genehmigt worden. Das gibt die FIA gut eine Woche vor dem Auftakt in die diesjährige Saison bekannt.

Mit dem Cadillac-Team, das mit Motoren von Ferrari ausgestattet wird, sind von 2026 an zwei US-Teams am Start. Bereits vertreten ist der Haas-Rennstall. Zu einem späteren Zeitpunkt soll Cadillacs Mutterkonzern General Motors auch Motoren für die Formel 1 bauen. Zuletzt waren 2014 elf Teams und damit 22 Fahrer in der WM vertreten.