Max Verstappen gewinnt zwar das letzte Rennen der Saison und Oscar Piastri rast auf Platz zwei, Weltmeister aber wird Lando Norris. Ist der junge Brite für dich der richtige Champion nach dieser F1-Saison?

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Die Ausgangslage war klar: Fährt Lando Norris in Abu Dhabi aufs Podium, ist er Weltmeister – ganz egal, was die Konkurrenz macht.

Am Ende krönt sich der 26-Jährige mit einem dritten Platz erstmals zum Champion. Im Rennen selber muss Norris kaum wirklich um den Titel bibbern. Das war in den Rennen zuvor ganz anders. Am Ende kam vor allem Titelverteidiger Max Verstappen (28) nochmals bedrohlich nahe ran. Der vierfache Weltmeister überzeugte mit einem starken Saison-Schlussspurt: Die letzten drei Rennen gewann alle der Holländer. Insgesamt entschied er in diesem Jahr acht Rennen für sich.

Norris und McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (24) holten hingegen beide je «nur» sieben Siege. Die Frage nach dem F1-Showdown in Abu Dhabi steht darum im Raum: Ist Lando Norris deiner Meinung nach der richtige Weltmeister nach dieser Saison? Stimme jetzt ab und sag' uns deine Meinung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos