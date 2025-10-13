DE
Im dritten Freien Training
Esteban Ocon schiesst in Miami sein Auto in die Wand

Esteban Ocon kann das Qualifying in Miami nicht fahren. Der Franzose verliert die Kontrolle über seinen Boliden und kracht in die Betonmauer.
Publiziert: vor 54 Minuten
