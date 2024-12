1/6 Rauswurf: Sergio Pérez muss sein Cockpit bei Red Bull räumen. Foto: Lukas Gorys

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen erhält für 2025 einen neuen Teamkollegen. Denn wie erwartet muss Sergio Pérez Red Bull verlassen. Trotz Vertrag bis Ende 2026. Der Rauswurf ist seit Mittwoch offiziell.

«Ich bin unglaublich dankbar für die vergangenen vier Jahre bei Red Bull Racing und für die Möglichkeit, mit einem so grossartigen Team zu fahren», äussert sich der 34-jährige Mexikaner zum Abschied.

Pérez bildete seit 2021 mit Verstappen ein Fahrerduo. In dieser Zeit gewann er fünf seiner insgesamt sechs Grands Prix. Pérez: «Es war auch eine Ehre, all die Jahre an der Seite von Max als Teamkollege zu fahren.»

Pérez zu schwach – Titel-Hattrick verpasst

2022 und 2023 entschied Red Bull die Konstrukteurs-Wertung jeweils zu seinen Gunsten. Der angestrebte Titel-Hatttrick wurde in diesem Jahr deutlich verpasst (nur Rang 3 hinter McLaren und Ferrari).

Nach einem guten Start 2024 baute Pérez stark ab und beendete die WM schliesslich als Achter mit 152 Punkten. Verstappen holte 285 Zähler mehr und wurde zum vierten Mal in Serie Weltmeister.

Der 22-jährige Neuseeländer Liam Lawson wird den frei gewordenen Pérez-Sitz erben. Offiziell ist dies allerdings noch nicht.