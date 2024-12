1/5 Sergio Pérez wird 2025 wohl nicht mehr im Red Bull sitzen. Foto: Lukas Gorys

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach vier Saisons beim Formel-1-Rennstall Red Bull muss sich Sergio Pérez verabschieden. Sowohl Sky als auch Canal+ berichten, dass der Mexikaner 2025 nicht mehr im Cockpit sitzen wird. Demnach soll die Vollzugsmeldung noch in diesen Tagen erfolgen.

Insgesamt bestritt Pérez 90 Rennen für die Österreicher, 5 davon konnte er gewinnen. Im Sommer kam es zur etwas überraschenden Vertragsverlängerung bis 2026, in der Folge liessen die Resultate des 34-Jährigen allerdings zu wünschen übrig. In 16 darauffolgenden GPs fuhr er kein einziges Mal mehr in die Top 5. Die WM schloss er als Achter ab, 285 Punkte hinter seinem Teamkollegen und Weltmeister Max Verstappen.

Sein Nachfolger soll bereits feststehen: Liam Lawson (22). Der Neuseeländer absolvierte in der letzten Saison fünf GPs für AlphaTauri, im Jahr 2024 dann ab dem GP in den USA deren sechs für das in Racing Bulls umbenannte Schwesterteam von Red Bull (vier WM-Punkte). Er war bereits in dieser Saison Ersatzfahrer für Red Bull.