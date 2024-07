Sauber-Ohrfeige – seit 21 Rennen ohne WM-Punkte

Auch in Silverstone bleibt Kick-Sauber ohne Punkte. Lichtblicke liefern dafür der baldige Pilot Hülkenberg und Maloney in der Formel 2.

Schlimmer geht’s bald nimmer. Wieder eine Trauervorstellung von Audi-Sauber bei der Halbzeit in Silverstone. Die punktelose Bilanz seit den letzten WM-Zählern am 8. Oktober 2023 in Katar: 17 Rennen und vier Sprints.

In Hinwil muss man der harten Realität (Haas, Williams und Racing Bulls punkteten) endlich mal mit etwas devoteren Worten ins Auge sehen und den Fans nicht immer Sand mit Punkte-Träumen in die Augen streuen. Silverstone war eine Ohrfeige für alle: 15. Bottas, 18. und wieder einmal Letzter Zhou. Noch schlimmer wäre es geworden, wenn selbst der dritte Punktlose in der Formel 1, Logan Sargeant, Zähler geholt hätte – der US-Amerikaner wurde Elfter.

Lustlose Fahrer?

Man muss nicht lange nach Erklärungen suchen: Der C44 ist weiterhin nicht konkurrenzfähig, die Fahrer wirken weiter lustlos – und dass Bottas kein genialer Starter und Zweikämpfer ist, hat er erneut bewiesen. Trotzdem soll der Finne bei Williams vorne auf der Wunschliste stehen.

Bei Zhou (erstmals vor Bottas gestartet) stimmte schon die Reifenstrategie nicht. Als er in der 13. Runde den Medium-Gummi aufziehen liess, prasselten aus allen Himmelsrichtungen starke Regenwarnungen nieder. Und nach wenigen Minuten musste auch der Chinese auf Intermediates wechseln. Am Ende hatte Zhou vier Boxenstopps hinter sich.

Hülkenberg überzeugt wieder

Wieder einmal für die Lichtblicke bei Audi-Sauber sorgte der für 2025 verpflichtete Nico Hülkenberg (36). Der Deutsche behielt im Regen-Chaos die Nerven und holte im Haas-Ferrari als Sechster wieder acht Punkte – insgesamt 15.

Und vergessen wir nicht den Ersatzfahrer aus der Sauber Academy, Zane Maloney (20). Der Mann aus Barbados wurde in Silverstone zweimal Zweiter. Am Samstag hinter Mercedes-Wunderkind Antonelli, am Sonntag hinter dem neuen Gesamtleader Hadjar (Fr) aus dem Red Bull-Talenschuppen. Maloney grüsst neu vom dritten Gesamtplatz. Er hat endlich eine Freitags Chance im Hinwiler Werksteam verdient.

