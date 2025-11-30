Sauber nach Doha-Nuller vor traurigem Abschied

Die Sauber-Stimmen

Teamchef Jonathan Wheatley: «Leider war es ein harter Tag für das Team. Nach starken Anfangsrunden war Nico in einen Rennzwischenfall in Kurve 1 verwickelt, der sein Rennen früh beendete. Gabi zeigte eine beeindruckende Leistung, startete von P19 und kämpfte sich bis auf P13 vor, mit durchgehend starkem Tempo. Die Boxencrew war erneut hervorragend und lieferte zwei sehr schnelle und saubere Stopps ab. Angesichts unseres Tempos und der Platzierungen unserer Konkurrenten wäre ein starkes Punkteresultat in Reichweite gewesen, daher ist es enttäuschend, dieses Potenzial nicht umsetzen zu können. Jetzt richten wir unseren Fokus auf Abu Dhabi, das letzte Rennen einer aufregenden Saison, und sind entschlossen, diese stark abzuschliessen.»

Nico Hülkenberg (DNF): «Es ist wirklich schade, dass ein vielversprechendes Rennen so früh endet, nachdem ich von Pierre getroffen wurde, da ich ehrlich denke, dass wir heute Punkte hätten holen können. Ich fühlte mich gestern im Auto sehr wohl und das Tempo war in den ersten sieben Runden da. Überholmöglichkeiten hier sind sehr begrenzt, also habe ich ein Manöver aussen versucht, was immer etwas riskanter ist, aber ich habe Pierre viel Platz gelassen. Es ist sehr unglücklich, da heute definitiv Chancen für uns bestanden. Im Moment bleibt nur Enttäuschung, aber wir werden ein paar Tage nutzen, um uns neu zu fokussieren und versuchen, unsere Saison in Abu Dhabi bestmöglich zu beenden.»

Gabriel Bortoleto (13.): «Es war kein besonders aufregendes Rennen für mich: Es gab nicht viele Überholmanöver, und ich habe die meiste Zeit hinter Lewis festgesteckt. Sobald er sich abgesetzt hatte, konnte ich nicht wirklich wieder aufschliessen, also blieb mein Rennen ab diesem Punkt einfach so. Am Start hatte ich einige Kämpfe, aber danach passierte nicht viel. Es gibt trotzdem etwas, das wir aus dem Wochenende mitnehmen können, und ein paar Dinge, die wir hätten verbessern können. Die Strafe aus Las Vegas hat natürlich mein Rennen heute beeinflusst, aber unser Tempo an sich war ermutigend. Wenn wir um P14 gestartet wären, hätten wir vielleicht eine Chance auf die Top Ten gehabt. Insgesamt gibt es auf jeden Fall einige gute Erkenntnisse, die wir ins letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi nächste Woche mitnehmen können.»