Die Sauber-Stimmen

Team-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi: «Das heutige Rennen war ereignisreich und beendete eine harte Saison, in der wir in 24 Rennen nur vier Punkte holten. Der bedeutungsvollste Moment kam vor dem Rennen, als wir uns von Zhou und Valtteri nach drei gemeinsamen Jahren verabschiedeten, in denen sie viel beigetragen und uns in schwierigen Zeiten unterstützt haben. Valtteri hat heute alles gegeben, hatte aber Pech mit den zwei Zwischenfällen. Es ist nicht das Ende, das wir uns erhofft hatten, aber wir feiern seine unglaublichen Leistungen und wünschen ihm das Beste für die Zukunft. Zhou fuhr ein starkes Rennen, in dem er sich von einem Fehlstart und einer Strafe erholte und dank seines Tempos und einer gut umgesetzten Strategie auf Platz 13 landete. Wir wünschen auch ihm für sein nächstes Kapitel viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch an McLaren zu ihrer wohlverdienten Konstrukteursmeisterschaft, die ein Zeugnis für Ausdauer und Teamwork ist. Inspiriert konzentrieren wir uns nun auf die Zeit nach der Saison, um eine starke Grundlage für 2025 und darüber hinauszuschaffen.»

Valtteri Bottas: «Leider fühlte sich der heutige Tag nach dem Zwischenfall in der ersten Runde, für den ich auch eine Strafe erhielt, wie eine Abwärtsspirale an. Von da an lag ich am Ende des Feldes, aber wir haben es trotzdem weiter versucht und gepusht. Später im Rennen hatte ich auch noch den Kontakt mit Kevin. Das war mein Fehler, und es ist schade, dass mein letztes Rennen mit dem Team auf diese Weise endete. Wir wissen, dass wir alles gegeben haben, und das ist alles, was wir heute Abend tun konnten. Jetzt, wo eine weitere Saison zu Ende geht und ich mich auf das, was kommt, vorbereite, möchte ich mich bei allen im Team, bei allen bei Ferrari und bei allen Fans für die unglaubliche Unterstützung in diesem Jahr bedanken.»

Guanyu Zhou: «Es war ein emotionales Wochenende und auch wenn ich mir ein besseres Ergebnis gewünscht hätte, dürfen wir nicht die drei Jahre vergessen, die ich mit dem Team verbracht habe. Ich glaube nicht, dass die Pace heute optimal war, aber wir waren da draussen und haben alles gegeben. Vom 15. Startplatz aus war es immer schwierig, und ein langsamer Stopp und die Strafe haben uns aus dem Kampf um die Punkte geworfen. Trotzdem war es das letzte Rennen, und ich denke, wir haben unseren Tag so gut wie möglich gemeistert. Ich möchte mich bei allen im Team und bei den Fans für ihre Unterstützung in den letzten drei Jahren bedanken – es war mir wirklich eine Freude. Jetzt beginnt für mich das nächste Kapitel, aber ich wünsche dem Team auch alles Gute für die Zukunft.»