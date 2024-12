Es sollte ein Herzschlag-Finale werden im entscheidenden Formel-2-Rennen in Abu Dhabi. Doch dann ist alles nach wenigen Sekunden praktisch entschieden – zugunsten des künftigen Sauber-Fahrers Bortoleto.

1/7 Der künftige Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto krönt sich zum Formel-2-Champion. Foto: Formula Motorsport Limited via Getty Images

Roger Benoit, Abu Dhabi

Was für ein Formel-2-Finale. Bereits beim Start blieb Isack Hadjar stehen. Der Red Bull Junior, der mit 5,5 Punkten Rückstand ins Rennen stieg, musste in die Boxengasse geschoben werden – und Bortoleto wurde Meister!

Mit einer Runde Rückstand konnte Hadjar zwar weiterfahren. Doch die Titelchance war weg. «Das ist der schlimmste Moment meiner Karriere», wetterte Hadjar noch auf der Startgeraden in den Boxenfunk. Offenbar hatte ihm die Elektronik kurz einen Streich gespielt.

Binotto jubelte wieder mit

An der Spitze liess sich Gabriel Bortoleto (20) aus der ersten Startreihe das Geschenk des Jahres nicht mehr nehmen. Er überholte sofort Pole-Mann Marti aus Spanien und fuhr die Pflichtaufgabe nach Hause. «Mein grösster Tag. Jetzt beginnt alles wieder von vorne!»

An den Formel-1-Boxen von Sauber sah man auch viele Mechaniker und Audi-Chef Mattia Binotto mitfiebern. Der Italiener hatte seinen neuen GP-Schützling schon am Samstag nach dessen zweitem Platz stürmisch umarmt. Als Hoffnungsträger für 2025. Vor einem jahr hatte Bortoleto bereits im ersten Anlauf die Formel 3 Serie gewonnen.

Titel mit Platz zwei gefeiert

Bortoleto machte seinen Pflicht-Boxenhalt bereits nach sechs Runden. Er ging nachher keine Risiken mehr. Er überliess Durksen aus Paraguay mit 1,7 Sekunden Rückstand den Sieg.

Selbst bei einem möglichen Ausfall von Bortoleto hätte Hadjar Siebter werden müssen. Doch der kam vom letzten Platz nicht los.

Drugovich versauert als Ersatzfahrer

Mit Bortoleto hat nach drei Jahren endlich wieder ein Formel-2-Champion einen Grand Prix-Sitz bekommen. Der Brasilianer Felipe Drugovich (Meister 2022) wird auch nächstes Jahr bei Aston Martin als Ersatzfahrer dabei sein.

Hinwiler Academy kein Sprungbrett

Die Fahrer Academy bei Sauber war noch nie ein echter Aufsteller oder ein Sprungbrett. Formel-2-Meister Théo Pourchaire (2023) war nie ein aktuelles Thema in Hinwil. Jetzt ist der Franzose in den Niederungen der Langstrecken-WM und Indycar-Serie unterwegs. Zane Maloney, der diesjährige Academy-Fahrer aus dem Zürcher Oberland, wurde als Gesamtvierter schon vor Saisonende in die Formel E abgeschoben.