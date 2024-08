Den GP von Holland gewann Norris letzte Woche mit über 22 Sekunden Vorsprung. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza wird sich zeigen, ob McLaren Red Bull erneut schlägt oder ein anderer Fahrer triumphiert. Denn: Hamilton hat gute Erinnerungen an Monza.

Was sich bereits vor der Sommerpause zeigte, bestätigte sich auch vergangene Woche beim GP von Holland: Lando Norris ist eine echte Gefahr für Red Bull und Max Verstappen. Mehr als 22 Sekunden betrug der Vorsprung des McLaren-Fahrers, als er über die Ziellinie raste. Folglich stellt sich auch in Monza die Frage, ob die aktuell 70 Punkte Vorsprung von Verstappen weiter schmelzen. In der Konstrukteurswertung liegen gar nur 30 Punkte zwischen Red Bull und McLaren.

Allerdings muss man mit Blick auf die Vergangenheit auch Lewis Hamilton auf dem Zettel haben. Kam er vor Wochenfrist nach einem verkorksten Qualifying (Platz 12) im Rennen nicht über den achten Rang hinaus, holte sich der Brite bereits fünf GP-Siege und sieben Pole-Positionen auf dem Autodromo Nazionale Monza. Zudem wird Ferrari beim Heimrennen besonders motiviert sein, nach Australien und Monaco den dritten Saisonsieg einzufahren.

Teste dein Wissen hier im Quiz!

