1/4 Franco Colapinto steht vor seiner GP-Premiere in der Formel 1.

Williams geht beim Formel-1-GP in Monza (1. September) mit einer neuen Fahrer-Paarung an den Start: Alexander Albon und Franco Colapinto kämpfen fortan bis Ende Saison für den WM-Neunten (vier Zähler) um die Punkte. 2025 ist dann Carlos Sainz Albons Teamkollege.

Logan Sargeant muss sein Cockpit, wie von Blick angekündigt, räumen und dem 21-jährigen Colapinto überlassen, der Argentinier stammt aus der Williams-Academy. Für Mick Schumacher (von Anfang 2021 bis Ende 2022 bei Haas engagiert) ist dies eine weitere böse Überraschung nach dem Alpine-Vertrag für Jack Doohan. Jetzt bleibt dem Schumi-Clan nur noch Audi-Sauber.

2001 der letzte Argentinier

Colapinto auf der Williams-Homepage: «Es ist eine Ehre, mein Formel-1-Debüt als Williams-Pilot zu geben. Das Team hat eine unglaubliche Geschichte und die Mission, zurück an die Spitze zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, ein Teil davon zu sein.»

Der letzte Argentinier, der einen Formel-1-GP absolvierte, war am 15. April 2001 Gaston Mazzacane in Imola. Der damalige Prost-Pilot musste das Rennen in der 28. von 62 Runden aufgeben. Ralf Schumacher, Micks Onkel, wurde vor mehr als 23 Jahren Erster ... im Williams.

«Unglaublich hart für Logan»

«Einen Fahrer mitten in der Saison auszutauschen, ist keine Entscheidung, die wir leichtfertig getroffen haben, aber wir glauben, dass dies Williams die beste Chance gibt, für den Rest der Saison um Punkte zu kämpfen», so Teamchef James Vowles. Der Schritt sei «zweifellos unglaublich hart für Logan».

Sargeant bestritt seit Anfang 2023 36 Grands Prix für Williams. Seine beste Klassierung ist der zehnte Rang am 22. Oktober 2023 in Austin bei seinem Heimrennen in den USA. Neunmal erreichte der 23-Jährige bei einem GP das Ziel nicht.

