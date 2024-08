Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

So spannend wie vor der Sommerpause war es in der Formel 1 schon lange nicht mehr. Seriensieger Max Verstappen wartet seit nunmehr vier Rennen oder seit dem GP von Spanien von Ende Juni auf einen Sieg. McLaren ist das Team der Stunde und machte zuletzt ordentlich Punkte auf RedBull gut. Der zweite Saisonabschnitt verspricht Spannung pur, wobei sich alles um die Frage dreht: Reichen die momentanen 78 Punkte Vorsprung des Holländers zum vierten WM-Titel in Serie? Der Circuit Zandvoort, wo Lokalmatador Verstappen in den letzten Jahren gute Leistungen zeigte, liefert erste Antworten auf das heisse Titelrennen.