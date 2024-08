1/10 In Hinwil herrscht weiter ein Übernahme-Chaos.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Das Jahr 2025 ist die ideale Saison, in der die Formel 1 neue Talente testen kann. Wer versagt, den nimmt man eben nicht mit, wenn sich der GP-Zirkus mit einem neuen Reglement und neuen Motoren 2026 wieder mal selbst erfindet. Also zeigt endlich etwas Mut, sonst werden die Fahrer Academys und die Formel 2 fast überflüssig.

Zwei Neulinge könnten es neben Bearman (Haas) schaffen: Antonelli bei Mercedes und Doohan bei Alpine. Nur bei Sauber (oder eben schon Audi) tut man sich weiter verdammt schwer. Klebt man weiter am viel zu teuren Valtteri Bottas (bald 35). Dann wäre das Team mit dem Deutschen Nico Hülkenberg (bald 37) eben schon 72 Jahre alt. Das gleiche gilt, wenn Hinwil wartet, bis Red Bull für 2025 seine zwei Teams bekanntgibt und vielleicht auf den Rauswurf von Pérez (34) oder Ricciardo (35) hofft. Willkommen im Seniorenheim im Zürcher Oberland.

Wird Bottas bleiben?

Also gebt dem Nachwuchs endlich eine Chance. Da die Sauber Academy ihre Formel-2-Fahrer Théo Pourchaire (21), Meister 2023, und Zane Maloney (20), aktueller Gesamtvierter, zwar finanziell unterstützt, aber ihnen dabei kaum Vertrauen schenkt, muss die Suche – wenn man das Seniorenheim schliessen will – anderswo weitergeführt werden.

Die Auswahl ist auch ohne die Sauber-Junioren gross (siehe Textbox). Aber wer weiss, wie Audi und seine neuen Chefs Döllner, Binotto und Wheatley ticken: Halten sie tatsächlich an Bottas fest? Der Finne wäre wohl auch 2026 beim Audi-Einstieg dabei. Denn Bottas sagt: «Ich unterschreibe keine Einjahresverträge mehr!» Oder wird der zehnfache GP-Sieger, seit 25 Rennen (wie Zhou) ohne Punkte, seiner Aussage untreu? Nur um die Karriere zu retten.

Noch immer diskutieren die Fans, warum Red Bull seinen schwächelnden Mexikaner Sergio Pérez bei der Sitzung nach Budapest nicht entlassen hat. Etwas darf man nicht ausser acht lassen: Die Bullen hätten am letzten Oktober-Wochenende in Mexico City keine ruhigen GP-Tage erlebt! Weil früher Red Bull bei Entlassungen brutaler vorging, sei erwähnt, dass Gasly 2019 vor dem Rauswurf in den letzten acht Rennen 50 Punkte holte, bei Albon waren es 2020 in den letzten acht Rennen 42 Punkte. Bei Pérez sind es im gleichen Zeitraum nur 28.

Verfügbare Formel-1-Talente Alex Palou: Der 27-jährige Spanier ist ein Ausnahmetalent, aber menschlich ein schwieriger Typ. Seit 2020 in der Indy-Car-Serie 2021/2023 war er Meister. Mick Schumacher: Der 25-jährige Deutsche fuhr 2021/2022 bei Haas, konnte aber nicht überzeugen. Als Mercedes-Testfahrer ohne Zukunft, wie auch bei Alpine. Felipe Drugovich: Der 24-jährige Brasilianer, Formel-2-Meister 2022, verdient sein Brot als Aston-Martin-Testfahrer. Er verdient endlich eine echte Chance. Liam Lawson: Der 22-jährige Neuseeländer darf den Bullen-Pool verlassen, wenn er für 2025 keinen Stammplatz erhält. Lawson fuhr 2023 fünfmal für Ricciardo. Gabriel Bortoleto: Der 19-jährige Brasilianer ist aktuell Dritter der Formel-2-Serie. Er gehört zwar McLaren, aber dort sind Norris/Piastri bis 2027 zentiert. Also ist er frei.